Demandan a Chipotle por violar ley laboral de la ciudad de Nueva York

El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador está buscando al menos $ 1 millón en restitución para los trabajadores más sanciones civiles

La cadena de restaurantes de comida rápida Chipotle, popular por su menú de platos de ascendencia mexicana tendrá que cambiar sus prácticas laborales, al menos si planea continuar sus operaciones en Nueva York.

El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP) anunció este martes que presentó una demanda contra Chipotle Mexican Grill, Inc., la corporación dueña de la franquicia Chipotle por violaciones generalizadas de la Ley de la Semana Justa de Trabajo (Fair Workweek Law), que requiere de horarios predecibles en la industria de comida rápida y minorista, como una vía hacia el empleo estable para los trabajadores de comida rápida a tiempo completo.

El anuncio lo hicieron el propio alcalde Bill de Blasio y la comisionada del DCWP, Lorelei Salas.

“En la ciudad de Nueva York, los horarios predecibles para los trabajadores de comida rápida y minoristas son un derecho, no un privilegio”, dijo el alcalde de Blasio. “Ninguna corporación puede salirse con la suya violando los derechos de los trabajadores sin consecuencias. Chipotle debe detener inmediatamente sus prácticas laborales injustas y poner a sus empleados por encima de las ganancias”.

La demanda alega que Chipotle violó casi todos los aspectos de la Ley de la Semana Justa de Trabajo, incluida la falta de proporcionar estimaciones de buena fe de los horarios y horarios de trabajo con dos semanas de anticipación, no obtener el consentimiento y pagar las primas por los cambios de horario de última hora y no ofrecer turnos recientemente disponibles a los empleados actuales. DCWP también descubrió que Chipotle tenía una política ilegal de licencia por enfermedad. Más de 30 trabajadores de cinco ubicaciones diferentes de Chipotle en Brooklyn presentaron quejas ante DCWP sobre violaciones continuas a la citada norma.

“Es decepcionante que numerosas ubicaciones de Chipotle ignoren la Ley de la Semana Laboral Justa y continúen aprovechando a sus trabajadores”, dijo la comisionada del DCWP, Lorelei Salas.

El DCWP está buscando al menos $ 1 millón en restitución para los trabajadores más sanciones civiles y el cumplimiento futuro con los requisitos de la Ley de la Semana Justa de Trabajo. La agencia también ha iniciado una investigación en 11 locales de Chipotle en Manhattan por presuntas violaciones similares.

“Trabajaba en el Chipotle en el 185 Montague Street. Comencé como especialista en comida para llevar y me convertí en gerente de servicio. En mi tiempo en esta tienda, vi que la compañía violaba no uno, sino todos los principios de la Ley de la Semana Justa de Trabajo”, dijo el ex trabajador Steve Vidal.