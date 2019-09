AMLO podría ganar más $600,000 dólares al año con su canal de YouTube, según Social Blade

Los videos de presidente son vistos más de 450,000 veces diariamente

El presidente de México puede presumir de ser uno de los youtubers más famosos del país, y es que las conferencias matutinas que hace diariamente, popularmente conocidas como ‘las mañaneras’, son de las más vistas en el país.

De hecho, en junio recibió un Botón de Oro, que es el reconocimiento que hace la famosa plataforma de videos a los generadores de contenido que llegan al millón de suscriptores, lo que convierte a López Obrador en el primer presidente en obtener este premio.

En su momento, AMLO presumió el botón precisamente en su canal de YouTube:

Además, también compartió su alegría en Twitter, en donde publicó: “¡Ya se me subió, me creo mucho! YouTube me dio el Botón de Oro por tener más de 1 millón de suscriptores. Ya en serio: se lo dedico a las benditas redes sociales“.

¡Ya se me subió, me creo mucho! YouTube me dio el Botón de Oro por tener más de 1 millón de suscriptores. Ya en serio: se lo dedico a las benditas redes sociales.https://t.co/OtjjZ6hL89 pic.twitter.com/LDpE77bjoO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 21, 2019

¿Cuánto podría ganar en su canal?

La cuenta de YouTube del mandatario fue creada el 29 de octubre de 2019 y actualmente tiene más de 1,420,000 de suscriptores. Hasta el momento, ha subido 985 videos, mismos que, en promedio, son vistos más de 450,000 veces todos los días.

Con estos buenos números, es normal que nos preguntemos, ¿cuánto dinero podría generar el canal de YouTube del presidente si estuviera monetizado?

Para responder esta pregunta, echamos mano del sitio Social Blade, una plataforma que rastrea y elabora estadísticas de los canales de YouTube. Tomando en cuenta el número de visitas y suscriptores, Social Blade hace un estimado de la cantidad de dinero que podría hacer un canal.

Al revisar la cuenta del presidente López Obrador, nos podemos dar cuenta que, si mostrara anuncios de publicidad, el presidente podría tener ingresos mensuales que irían de los $3,400 a los $54,000 dólares.

Esto significa que, al año, podría ganar entre $40,600 a $650,000 dólares. ¡Nada mal!

Cabe recordar que estas son estimaciones de Social Blade, además de que no hay manera de verificar de forma fidedigna si un canal de YouTube está monetizado. Es decir que no se puede confirmar si la cuenta de YouTube del presidente estaría efectivamente haciendo esta cantidad de dinero.

