Cruzó la línea del estado de Pennsylvania y esta vez ganó $250 mil en la lotería

Un jugador de lotería de Pennsylvania logró ganar un respetable premio de lotería... en Maryland

Un nativo del estado de Keystone cruza con frecuencia la línea Mason-Dixon para ocuparse de sus negocios y también para jugar la Lotería de Maryland.

El 31 de agosto, el residente de Glenville, en Pennsylvania, hizo ese viaje y puso $3 dólares en un boleto de la lotería Powerball para el sorteo de esa noche. Terminó ganando un Powerball Power Play de $250,000 dólares.

El jugador de 61 años y su esposa estaban en Thurmont, Maryland, ese día porque allí es donde compró su automóvil y donde lo repara. Ellos disfrutaron de una comida en el restaurante Mountain Gate, que es su lugar favorito para comer en la zona. Después, el jugador leal cruzó la calle hasta el 7-Eleven # 39147 en 140 Frederick Road para comprar un boleto de lotería Powerball y luego continuó con sus negocios del día.

La transacción fue de rutina para el jugador, que seleccionó el alias “Over the Line Win” para su publicidad de la Lotería. La ubicación de su hogar, a unas pocas millas al norte de la línea estatal de Maryland, le permite hacer excursiones al sur para comprar gasolina más barata y otros artículos esenciales.

Para verificar su boleto, el jugador afortunado hizo un círculo alrededor de los números que coincidían con los números ganadores del sorteo: 14, 41, no 46, 56, 57 y el Powerball, 18.

Si el 46 hubiera sido un 50, el Sr. “Over the Line Win habría sido un multimillonario. Por acertar cuatro de cinco números más el Powerball en un boleto de $2 dólares, un jugador generalmente obtiene $50,000 dólares.

Pero como “Over the Line Win” había pagado un extra de $1 dólar para agregar la opción de multiplicador Power Play, que apareció × 5, convirtió un premio de lotería saludable en uno considerable.

“Si va a gastar $2, también podría gastar $3”, dijo el ganador al reclamar su premio el 3 de septiembre en la sede de la Lotería de Maryland en Baltimore.

Después de revisar su boleto esa noche, los primeros pensamientos del ganador fueron de duda: “No lo creo. Pero si. ¿Es realmente cierto?”

“Over the Line Win” y su esposa habían planeado un viaje al casino en Atlantic City, N.J. para el fin de semana del Día del Trabajo. Al principio, no estaban seguros de si seguir adelante con el viaje, pero decidieron continuar. El afortunado jugador firmó el reverso del boleto y se lo llevaron con ellos, porque no pudieron reclamar el premio Powerball hasta el martes por la mañana, cuando las oficinas estatales de la Lotería de Maryland abrieron sus puertas.

El fin de semana de buena suerte continuó en Atlantic City. “Regresamos a casa con más de lo que empezamos”, dijo la esposa cuando se detuvieron en la sede de la Lotería para reclamar el premio en el camino de regreso a casa el martes.

Ellos planean consultar a un profesional financiero sobre el premio de $250,000 dólares y podrían pagar la hipoteca de su casa.