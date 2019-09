El hijo ‘secreto’ de Julio Iglesias no se conforma y ahora va por el apellido del cantante

Sigue el drama en torno al famoso

Tal y como había anunciado su equipo legal tras conocerse que un juez había reconocido legalmente a Javier Sánchez como hijo biológico de Julio Iglesias tras una larga batalla legal, el legendario cantante ha recurrido la sentencia antes de que expirara el plazo límite para hacerlo.

Ahora Javier Santos, el hijo que el músico tuvo con una bailarina llamada María Santos mientras aún estaba casado con Isabel Preysler -la madre del famoso intérprete Enrique Iglesias-, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de la situación actual del caso, que él define como “único”, y por qué cree que su padre siempre se ha negado a conocerle.

“Siempre me hago esa pregunta y se la hice a él en una carta que le mande, pero no me contestó”, ha explicado a su paso por el programa ‘Espejo Público’ de la cadena Antena 3. “Tengo la esperanza de que podamos reunirnos”.

En esa misma conversación, Javier Santos ha insistido en que su principal motivación no es el dinero, sino su deseo de “limpiar el nombre” de su madre. Por otra parte, también ha reconocido que aún deberá esperar a conocer el resultado del recurso, ya que en el pasado las reclamaciones que presentó para que Julio Iglesias aceptara someterse a una prueba de ADN fueron rechazadas tras la repentina aparición de lo que él considera “testigos falsos”, pero ya ha hecho planes de cara al futuro en caso de que en esta ocasión por fin consiga lo que llevaba décadas reclamando: ser considerado a ojos de la ley como uno más de los hijos Iglesias.

“Tengo claro que si sale todo a mi favor no dudaré en cambiarme el apellido”, ha adelantado.