Juez migratorio amenazó a niño de 2 años: “Si no te callas…. tengo un perro muy grande en mi oficina”

El pequeño hacía lo que cualquiera a su edad: ruido

Varios reportes recientes destacan la forma en que los tribunales migratorios están tratando a los menores de edad, pero hubo un caso en 2016 que recientemente salió a la luz y ha causado polémica.

Se trata de lo ocurrido el 30 de marzo de aquel año en un tribunal de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte, donde un niño de 2 años estaba haciendo lo que casi cualquier niño: ruido.

Eso no le gustó al juez Stuart Couch, un ex infante de marina conocido por tener mal genio, quien estaba tan frustrado por el ruido del pequeño le apuntó con el dedo y lo amenazó, luego de que el menor no hizo caso a quedarse callado.

“Tengo un perro muy grande en mi oficina, y si no te callas, ¡saldrá y te morderá!”, gritó Couch, según un reporte de Mother Jones.

El amago fue traducido y el juez continuó: “¿Quieres que vaya a buscar al perro? Si no dejas de hablar, sacaré al perro. ¿Quieres que te muerda?”, dijo Couch.

Kathryn Coiner-Collier, la única observadora independiente en la sala de audiencias ese día, dice que le sorprendió la reacción del juez, sobre todo porque ese perro pudo haber existido, ya que a veces veía perros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recorriendo el edificio de la corte.

Coiner-Collier, entonces coordinadora de un proyecto dirigido por el Centro de Defensa Legal de Charlotte. Se presentó una queja que fue representada por Kenneth Schorr, director ejecutivo del Centro de Charlotte para la Defensa Legal.

“Estaba indignado”, dice Schorr. “He practicado la abogacía durante más de 40 años y nunca he experimentado una conducta judicial tan mala”.

El juez al final tuvo que disculparse por su reacción y prometió que no volvería a ocurrir.

Actualmente se está obligando a menores de edad a acudir a cortes migratorias sin un tutor.