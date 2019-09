Brad Pitt, el colado más sexy que ha llegado al show de Ellen Degeneres

La conductora vivió una verdadera distracción con la presencia del ex de Jennifer Aniston, sentado entre el público como un fan más de su programa

Brad Pitt no tuvo una introducción normal en el programa de Ellen Degeneres. El actor de Hollywood se coló entre el público femenino que tan fervientemente lo recibió entre sus asientos. Mientras que Ellen no podía dejar de sonreír y el resto de asistentes no paraban de aplaudir.

La conversación entre ellos se inició con Brad en su asiento del lado del público. Ellen le preguntó la razón de su llegada al programa, y éste se limitó a decirle con cierta timidez: “Soy solo un fan. Tenía el día libre y viene a ver el show”. Pitt rechazó sentarse al frente, y quiso quedarse sentado junto a sus fans. Y así siguió el programa. Las interrupciones de Brad le dieron un toque divertido a la producción sobre todo porque éste se mostró interesado en las secciones y en la tiene de la conductora, asegurando que le gusta mucho la ropa interior con su marca.

Aquí una prueba de lo que fue del show.