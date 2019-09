Ella es Rachel Valdés, la mujer por la que Alejandro Sanz dejó a su esposa

View this post on Instagram

I send you my best wishes for the next 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣, Hoping that it will be a year full of Peace, Understanding and Fraternity! Happy New Year to Alll!!!🙏🏻🎊💫💥⚡️🎆🍾🥂🌏 ………… Les mando todos mis mejores deseos para el proximo 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣, Esperando que sea un año lleno Paz, Comprensión y Fraternidad ! Feliz Año Nuevo para todos!!! . From Havana with LOVE