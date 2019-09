Una raya más al tigre: Marco Fabián fue apartado del Philadelphia Union por una indisciplina

No enfrentó al LAFC debido a que faltó a una reunión del equipo

Marco Fabián, jugador famoso por sus indisciplinas no vio acción ante el LAFC de Carlos Vela y hasta ahora sabemos por qué, eso sí, no es nada nuevo.

Jim Curtin, entrenador del Philadelphia Union, dio a conocer que una indisciplina del jugador evitó que pudiera enfrentar al equipo californiano, al que no fue convocado por ausentarse de una reunión del equipo.

¡AY, MARQUITO! 🤦‍♂ Marco Fabián no fue convocado para el partido contra Los Ángeles FC por indisciplina 😨❌ El técnico del Philadelphia Union reveló el motivo de su ausencia 👀👇 https://t.co/QTDU9mJLuy — SoyReferee (@SoyReferee) September 15, 2019

“Es una decisión difícil, pero regresará. Él ha aprendido de esto. Es importante y serio pero no es algo que causará un rompimiento. Es un jugador especial. Hablaremos acerca de ello y lo tendremos de vuelta”, apuntó Curtin, quien no dio más detalles de lo sucedido.

Philadelphia y el LAFC empataron a un gol gracias a las anotaciones de Kacper Przybylko y del mexicano Carlos Vela que sigue encendido.