¿Cómo se realiza la dieta del pepino para bajar de peso?

Con la dieta del pepino podemos obtener beneficios bajo determinadas condiciones

La dieta del pepino es un régimen que enfoca especial atención en el consumo de este alimento con la única finalidad de bajar de peso.

Pero, ¿Cuáles son las reglas relacionadas con su desarrollo? Y ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta antes de realizarla? Hablaremos de todo esto a continuación.

Reglas entorno a la dieta del pepino

No hay reglas estandarizadas que acompañen la dieta del pepino más allá de la recomendación de consumir pepinos en la mayoría de las comidas. Además, la dieta recomienda que cada vez que sientas hambre, comas un pepino.

Lo anterior se basa en que como los pepinos son bajos en calorías, puedes comer tantos como desees y tener todavía un déficit calórico.

Los pepinos son muy bajos en proteínas, que es un nutriente muy importante para el cuerpo. Por esta razón, en la dieta del pepino se recomienda su consumo en compañía de otros alimentos ricos en proteínas.

Puedes añadir algunos carbohidratos a las comidas.

Precauciones sobre la dieta

La dieta del pepino no está hecha para prolongarse por más de 7 días, limitándose a un periodo común de 3 o 5 días. No puede sostenerse a largo plazo porque es una dieta muy baja en proteínas y no te ofrece una fuente completa de nutrición.

Regímenes alimenticios muy estrictos con la ingesta calórica pueden conducir a la desaceleración del metabolismo, lo que sería la reacción de tu cuerpo a cierta sensación de hambre.

Esta reacción disminuiría tu capacidad y velocidad para perder peso.

La restricción abre también la posibilidad de experimentar el efecto rebote y tener más peso que antes, debido a que al comer poco de manera drástica, el cuerpo empieza a retener sus reservas de grasa.

Con esta información en mente, esperamos que tengas una consideración más completa sobre la dieta del pepino.