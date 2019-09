Propuestas de moda emergentes para el Mes de la Hispanidad

Stitch Lab y Macy's promoverán cuatro marcas latinas durante estas semanas de celebración

Macy’s y Stitch Lab celebrarán el Mes de la Hispanidad destacando a cuatro talentosas y emergentes diseñadoras de Latinoamérica exclusivamente en The Market @ Macy’s. Demasiado (Venezuela), Josefina by Vero Solis (México), PETRA (Colombia), y Quote Me (Colombia) estarán presentes en tiendas de Macy’s, honrando su herencia a través de la moda.

“En Stitch Lab estamos muy orgullosos de ser parte de esta iniciativa que celebra la herencia hispana, resaltando la belleza de nuestras tradiciones, nuestros valores y nuestra contribución a la industria de la moda”, dice Karina Rosendo, fundadora de Stitch Lab

Demasiado es una marca creada por las hermanas venezolanas Delia y Mari Olivieri, quienes dejaron sus exitosas carreras profesionales a un lado para trabajar por su sueño, inspiradas por su mamá que les cosía su ropa desde niñas. Algo característico de sus prendas es que el textil es diseñado por ellas, trabajando la impresión digital como pioneras en su tierra. Su objetivo es plasmar cultura en cada pieza, realzando imágenes latinoamericanas en sus distintas creaciones, a lo que han llamado “culture fashion”.

“La aventura de llegar a Macy’s es un sueño hecho realidad, pues por fin estamos exponiendo nuestra marca en una gran tienda, y nuestro objetivo es llegar cada vez más lejos”, dice Mari Olivieri, una de las dos hermanas diseñadoras de Demasiado.

La marca estará disponible en Macy’s Lenox Square en Atlanta y Macy’s North Star Mall en San Antonio, Texas.

Josefina by Vero Solis orgullosamente creó el concepto de Mexican Chic, una fusión de formas y textiles modernos con antiguas técnicas hechas a mano. 100% hecha en México, Josefina trabaja con artesanos y costureras locales para crear las piezas bordadas que son fundamentales en su colección, lo que hace que cada prenda sea única en su género.

“Cada pieza está bordada a mano y lleva detalles que las hace únicas y representan mi herencia”, dice Vero Solis, diseñadora de Josefina. “Nos sentimos felices y afortunados de poder presentar esta bella colección mexicana de Josefina a Macy’s durante este Mes de la Hispanidad.”

Josefina by Vero Solis está disponible en Macy’s Century City en Los Angeles y Macy’s Fashion Show Mall en Las Vegas.

PETRA es una marca inspirada por mujeres valientes y empoderadas que buscan trascender sin limites a través del tiempo. La pureza, la simplicidad y lo clásico atemporal son la base fundamental de PETRA. Las blusas blancas son su pasión, creen en hacer la vida más sencilla y vestir fácilmente, porque la vida es demasiado corta para preocuparse por looks complicados. PETRA combina los más altos estándares en materiales, cortes fáciles y detalles impecables.

“Mi abuela era la mejor costurera de su pueblo en Colombia, amaba tejer, su pasión era la costura” dice Natalia Altaona, la diseñadora. “Pero al pasar los años perdió la vista por una enfermedad. Aún ciega, ella seguía tejiendo, nunca perdió su pasión por la costura. Es por esto que PETRA está inspirada en ella y en todas las mujeres empoderadas y valientes.”

PETRA estará disponible en Macy’s Lenox Square en Atlanta y Macy’s North Star Mall en San Antonio.

Quote Me es líder en la tendencia de camisetas con eslogan de mensajes auténticos y moda con causa, creando piezas básicas con un giro divertido y original que lo hace diferente a lo que actualmente se encuentra en las tiendas. Son una marca colombiana con un enfoque global que busca que la gente reclame su herencia y tradiciones. En Quote Me les importa nuestra gente y nuestro planeta, por eso practican el marketing ético y utilizan productos sostenibles.

“Nos llena de mucho orgullo que las camisetas de Quote Me que estamos llevando a Macy’s expresan un movimiento Latino para decirle al mundo ‘Yo soy Latino’. Que chévere que siendo una marca latinoamericana estemos llevando esta marca a Macy’s, es algo que nos llena de muchísima emoción”, dice María Carolina Badel, una de las co-creadoras de la marca.

Quote Me estará disponible en Macy’s Century City en Los Angeles y Macy’s Fashion Show Mall en La Vegas.

The Market @ Macy’s es una tienda de servicio completo que ofrece a los compradores la oportunidad de descubrir nuevos productos, servicios y activaciones en un ambiente de boutique.