‘Chelís’ se hartó de la Liga MX y se retira: “Me voy del fútbol, ya no me gusta dirigir”

El ex técnico del Puebla asegura que ya no disfruta ese trabajo y quiere vivir como quiere

Debe ser cansadísimo intentar ser bueno en algo y no lograrlo, es el caso de José Luis Sánchez Solá que decidió retirarse del fútbol profesional porque ya no lo disfruta, según le dijo al Diario Reforma en una entrevista.

“No es que no me quede gas. Ya no me gusta. Entonces si voy a vivir 20 años más o menos, ¿por qué no los voy a vivir como yo quiero?, pero exactamente como yo quiero, en paz. Yo soy totalmente emocional, pero ya no lo disfrutaba“ reveló el ex director técnico del Puebla.

La verdad, tampoco es que se haya cansado de ganar, porque en sus cerca de 13 años como entrenador profesional, además del Puebla a quien metió a la liguilla en un par de ocasiones, dirigió a Tecos, Correcaminos, Veracruz y Venados con quienes pasó sin gloria alguna en México, lo mismo que en los dos clubes de MLS que dirigió: Las Vegas y Chivas USA.

Sánchez Solá, con una gran estrategia de relaciones públicas, incluyendo ser comentarista en ESPN, se mantiene en el inconsciente futbolístico colectivo del pueblo mexicano, pero sus logros no serán recordados… al menos hasta que regrese a entrenar 😉

¡YA NO LE GUSTA EL FUTBOL! 💥 Se acabó… ¡El Chelís anunció su retiro del futbol! 😱 Sánchez Solá explicó por qué tomó la decisión de alejarse del futbol ⚽❌ Reveló que una televisora es la dueña del Puebla y sólo 8 jugadores se despidieron de él 😨 https://t.co/1T5yA1UrHU — SoyReferee (@SoyReferee) September 17, 2019