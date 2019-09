Harry Geithner enloquece a hombres y mujeres con sus fotos sexys

El actor está sorprendido del "pegue" que a sus 52 años de edad ha despertado en el público

Las canas que por 20 años ha tratado de ocultar, así como sus pecas, traen vueltas locas a mujeres, pero también a hombres.

Harry Geithner está sorprendido del “pegue” que a sus 52 años de edad ha despertado en el público al compartir fotografías en la cama enseñando un poco de piel, sin rayar en lo exagerado.

“Las mujeres andan un poco desatadas y también los hombres“, afirmó el actor, quien acaba de debutar como director del cortometraje ‘Dormimos Como Vivimos’.

“Chicos y chicas están parejos, la verdad no entiendo por qué. Mi mamá me dice ‘por favor, deja de subir esas fotos porque lo único que haces es alborotar al gallinero’“.

Harry es asiduo a compartir selfies recostado en la cama, donde se ve su rostro en primer plano y sus hombros sin camisa.

Sin embargo, esas fotos les encantan a los seguidores del galán colombiano, quizás por sus pecas o sex appeal.

“En la vida hay que tener algo de clase, eso sí te lo digo. Uno no se tiene qué vender tanto, no sé por qué los alborotan las pecas, caray. Tú sabes los comentarios que recibo que me dan hasta vergüenza, pero los agradezco mucho“.

Lo bueno de los comentarios en sus redes sociales, dijo, es que nunca son de ataque, generalmente lo piropean.

“Mi Instagram es tan sano, aparte pongo cosas que la gente lee. Tengo más o menos un contenido muy decente, entonces la gente me respeta demasiado”.

Confesó que gran parte de su atractivo parecen ser las canas que desde los 30 intentó ocultar a toda costa con tintes.

Sin embargo llegó la hora que decidió dejar su pelo al natural.

“Tú no sabes el éxito que he tenido, no sé por qué les gusten tanto las canas y las pecas. La verdad, no aparento la edad que tengo. ¿Sabes por qué me veo joven? porque tengo cabello”.

De ‘sugar daddy’

A sus 52 años, Harry Geithner es todo un “sugar daddy”, pero no es el único, como él andan por el mismo camino Roberto Palazuelos y Leonardo García.

Los actores coincidieron en la serie Me Gustan Mayores, que graban para Netflix.

Bajo la producción de Alberto Casanova, se rodaron escenas en la playa de San Carlos, Sonora, los 13 capítulos.

“Puros ‘sugar daddy’. Empezamos a grabar a principios de agosto, es una comedia, hay narcotráfico, yo hago el personaje de un policía de la DEA. Yo creo que se estaría estrenando en enero”.

POR: Paula Ruiz