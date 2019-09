Dos latinas hacen gala de sus dotes en el musical ‘Hadestown’

Eva Noblezada e Yvette González-Nacer forman parte del reparto del galardonado musical de Broadway

El talento de dos multifacéticas artistas latinas de origen mexicano y cubano destaca en ‘Hadestown’, uno de los musicales mas galardonados de la pasada entrega de los premios Tony.

La obra inspirada en el álbum de ópera folk de Anaïs Mitchell, que trae a escena una versión moderna del mito de Orfeo y Eurídice, incluye en su reparto a las cantantes y actrices Eva Noblezada e Yvette González Nacer, quienes hablan con orgullo de sus raíces latinas y de sus respectivas trayectorias en Broadway.

Noblezada de tan solo 23 años, hija de madre mexicana y padre filipino, interpreta el rol de protagónico de ‘Eurydice’ en la referida producción y ha sido merecedora de dos nominaciones a los premios Tony. La artista cuenta que durante su infancia estuvo expuesta por igual a ambas culturas.

“Crecí a poca distancia de mis abuelos maternos y paternos en San Diego, California, por eso podía comer arroz con papaya temprano en una casa y luego ir a la otra y comer quesadillas. Ser bicultural es para mí una gran fortuna y me alegra todo lo que estas raíces han podido aportar a la persona que soy.”, plantea.

Entre los trabajos previos de Noblezada figuran roles tan destacados como el de ‘Kim’ en Miss Saigon y ‘Éponine’ en Les Misérables, y entre sus proyectos próximos figura la grabación de un álbum de estudio con canciones originales.

“Estoy feliz de formar parte de ‘Hadestown’, es una producción maravillosa. El rol de ‘Eurydice’ es una tarea continua que trato de enriquecer día a día. Por otro lado, el disco está en pausa porque mi prioridad ahora es ‘Hadestown’, pero es algo que me emociona y que espero retomar pronto”, indica la artista que a principios de año presentó el show ‘Ballad of a Broadway Twenty-Something’.

Noblezada llamó por primera vez la atención de productores de Broadway a los 16 años, cuando quedó finalista en la premiación National High School Awards. Un año más tarde pasó a formar parte del reparto de una nueva adaptación de Miss Saigon en West End, Londres.

Una cubana en acción

Por su lado, Yvette González-Nacer, violinista, cantante y actriz explica que es gratificante ver que gran parte del equipo de producción de ‘Hadestown’ está integrado por mujeres. González-Nacer, de origen cubano también valora el hecho de que el musical le permite hacer gala de sus múltiples dones.

“Ha sido un sueño hecho realidad poder ser parte de esta obra. Hago el personaje de ‘Fate’ y no solo tengo la oportunidad de cantar bellas canciones, escritas por Anaïs Mitchell, también toco el violín en el show, que he tocado desde niña. Esta es también la primera compañía de la cual he sido parte en donde casi todo el equipo creativo y los productores son mujeres”, comenta.

González-Nacer, conocida por roles como: ‘Kiki’, en la serie de televisión Fresh Beat Band, ‘Cha-Cha’ en Grease Live’ y ‘Vanessa’, en el primer tour nacional de ‘In the Heights’, es hija de cubanos y cuenta que, aunque no nació en Cuba, sino en Los Ángeles, California, la música de la referida isla ha marcado su propuesta musical.

“De pequeña, tuve una educación musical muy ecléctica, pero siempre trato de honrar mis raíces cubanas. En mi casa se escuchaba la música de los Beatles, Queen, Whitney Houston, Celia Cruz o música clásica y discos viejos que mi madre ponía de éxitos de artistas cubanos”, concluye.

En detalle

Qué: El musical ‘Hadestown’

Cuándo: En diversos horarios, de martes a domingo.

Dónde: Walter Kerr Theatre, 219 W 48th St.

Información y entradas: http://www.hadestown.com