Taylor Swift y Justin Bieber tienen algo en común, pese a Selena Gómez

Ahora que Justin Bieber es un hombre felizmente casado -en la actualidad prepara su segunda boda con la modelo Hailey Baldwin– y su relación sentimental con Selena Gómez es cosa del pasado, ya no queda ningún vínculo que le una a Taylor Swift, la amiga del alma de su exnovia con la que, según las malas lenguas, nunca llegó a entablar un trato demasiado cordial.

Irónicamente, resulta que ahora que las dos estrellas del pop no se ven obligadas a pasar tiempo juntas por fin parecen tener un interés en común: los gatos. La intérprete de ‘You Need To Calm Down’ es la orgullosa dueña de tres mininos llamados Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Swift -a este último lo adoptó durante la grabación de videoclip de su sencillo ‘ME!’- y su pasión por esos animales le ha llevado a hacerse con el papel de Bombalurina en la adaptación al cine del musical ‘Cats’.

Justin, por su parte, se convirtió a mediados de agosto en el orgulloso padre de un gatito al que le puso el nombre de Sushi y este domingo desveló a través de su cuenta de Instagram que también había acabado adoptando a Tuna, otro animalito casi idéntico a su flamante mascota. Él mismo ha reconocido que su obsesión con los nuevos integrantes de su familia roza lo ridículo en las imágenes suyas que ha compartido en esa plataforma, al acompañarlas de mensajes como “mis niños” o “me estoy convirtiendo en un loco de los gatos”.

Por su aspecto, los dos animales pertenecen a la raza savannah: unos ejemplares exóticos que resultan del cruce entre un serval -un felino salvaje de África- y un gato doméstico. En el caso de Taylor, ella siente predilección por los Scottish Fold, que se caracterizan por sus orejas de tamaño pequeño y plegadas hacia atrás.