Industria avícola se convirtió en “el blanco” de ICE

¿Cómo se desarrolló la crisis migratoria en Mississippi?

Tras los diversos operativos migratorios realizados en lugares de trabajo en Mississippi, inmigrantes indocumentados decidieron contar sus historias y cómo fue que se convirtieron en un punto de interés para los agentes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Muchos de estos inmigrantes encontraron trabajo en la industria avícola de Mississippi, lugares de trabajo donde ICE ha realizado la detención de 680 personas.

De acuerdo con un artículo publicado por Clarion Ledger y USA Today, una pareja guatemalteca que cruzó a tierras estadounidenses a través del Río Grande y que se dirigió a buscar trabajo en una de las plantas productoras de pollo en dicha ciudad, enfrentaría momentos de angustia a causa de las redadas.

El artículo revela que esta pareja decidió dejar a su hija de dos años de edad con un familiar en Guatemala, ya que la menor padecía una condición médica que les había generado costosas facturas médicas por saldar.

Tras llegar a Mississippi, los planes de la pareja eran enviar dinero a su país para cubrir los gastos de hospital y tratar de ahorrar lo suficiente para regresar a Guatemala.

La mujer que decidió compartir su historia con dichos medios de comunicación, fue una de las personas que alzaron la voz después de los operativos que ICE realizó para tratar de detener a inmigrantes indocumentados que laboraban en plantas avícolas del centro de Mississippi.

Este tipo de historias generan una visión sobre el papel que tuvo la industria avícola para convertir el centro de esta ciudad en una fuente de trabajo para personas indocumentadas. Es importante mencionar que esta industria genera ganancias cercanas a los $2.5 mil millones de dólares anuales.

De acuerdo con The Associated Press, ICE informó que el año pasado se cuadruplicaron las investigaciones y auditorías en lugares de trabajo, haciendo un arresto de 2,304 inmigrantes indocumentados. Un aumento considerable en comparación con los 311 del año anterior.

Otros dos inmigrantes que también trabajaron en la industria avícola habrían dicho que se percataron de que las empresas de esta industria competían por obtener trabajadores latinos, incluso ofreciendo 10 centavos más de pago por hora.

Algunos trabajadores habrían decidido recurrir a documentos falsos para obtener el empleo, ya que estos se vendían en lavanderías y ciertos establecimientos situados en las comunidades cercanas a las plantas de producción de alimentos. Los entrevistados señalaron que esta comercialización se realizaba como si fuera un acto normal.

Otros simplemente habrían preferido presentarse en sus empleos sin presentar ningún tipo de documento.

Lo que parece ser un hecho, es que la industria avícola causó una alerta en las autoridades migratorias para buscar a personas indocumentadas en estos lugares. Provocando recientemente la detención de 680 individuos y varias familias separadas.

No obstante, una buena noticia reciente para la comunidad inmigrante en el área de Mississippi, específicamente del condado de Hancock, fue que la Oficina del Alguacil decidió adoptar nuevas medidas para garantizar que sus oficiales no identifiquen racialmente a los automovilistas y no realicen funciones como agentes federales de inmigración. Aunque esto no tiene nada que ver con los operativos realizados en lugares de trabajo, al menos es un ligero alivio para las personas indocumentadas que transitan por las calles.