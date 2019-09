Los tiroteos masivos en EEUU aumentan el número de alertas: 15,000 más cada semana

Después los últimos tiroteos el volumen de llamadas a las autoridades federales aumentó en unas 15,000 cada semana

Tenía todas las características de una masacre. Seis armas, incluido un rifle Colt AR-15. Alrededor de 1,000 rondas de municiones. Un chaleco antibalas. Y un hombre enojado del sur de California que amenazó con matar a sus compañeros de trabajo y y a los huéspedes en un hotel.

Pero un colega preocupado intervino, alertando a las autoridades de que arrestaran a Rodolfo Montoya, de 37 años, un cocinero del hotel Long Beach Marriott, al día siguiente. Descubrieron un arsenal en la autocaravana destartalada donde vivía, estacionada cerca de edificios industriales.

En las semanas siguientes a los tres tiroteos masivos en tres estados, que se cobraron la vida de más de dos docenas de personas en solo una semana en agosto, las autoridades policiales de todo el país informaron de un aumento significativo en en los avisos que reciben de familiares, amigos y compañeros de trabajo preocupados por las personas que creen que puede llevar a cabo el próximo tiroteo masivo.

Algunos de esos posibles tiradores enviaron mensajes de texto a amigos o publicaron en las redes sociales que esperaban que aumentaran los tiroteos masivos anteriores al matar a más personas.

Las autoridades policiales y los expertos dicen que las razones del aumento de las pistas y la mayor conciencia de los tiroteos masivos frustrados varían.

En algunos casos, es el llamado “efecto de contagio” en el que la intensa cobertura mediática de los tiroteos masivos lleva a más personas que buscan convertirse en asesinos imitadores. En otros casos, es un reflejo de que el público en general es más consciente de las señales de advertencia cuando un amigo, pariente o compañero de trabajo está en una crisis emocional, y está más dispuesto a avisar a la policía.

En promedio, la Oficina Federal de Investigación recibe aproximadamente 22,000 pistas sobre posibles amenazas de violencia semanalmente.

Después de los tiroteos de alto perfil durante la primera semana de agosto en Gilroy, California; El Paso, Texas y Dayton, Ohio, donde murieron 34 personas y casi 70 resultaron heridas, el volumen de llamadas a las autoridades federales aumentó en aproximadamente 15,000 cada semana.

Los tiroteos masivos tienden a plantar la idea de alentar la idea de potenciales tiradores masivos, cada uno de los cuales busca notoriedad o se esfuerza por “superar” a los demás con un mayor número de muertos, dijo el sociólogo James Densley, profesor de justicia penal en Metropolitan State University en St. Paul, Minnesota, que estudia estos sucesos y a las personas que los perpetran.

Y el público en general, a su vez, se vuelve más consciente de la posibilidad de tiroteos masivos, lo que aumenta la disposición de las personas a hablar si un amigo, pariente o compañero de trabajo parece estar en medio de una crisis y conspirando en una carnicería, dijo Densley. Además, los medios de comunicación se centran no solo en los disparos reales, sino también en aquellos que son frustrados.

Pero identificar y predecir quién será el próximo tirador es un desafío para las autoridades, dijo.

¿La razón? Los tiroteos masivos siguen siendo eventos raros y no hay un perfil estándar para los pistoleros. La demografía de los tiradores escolares y sus motivaciones son muy diferentes a las de alguien que lleva a cabo una carnicería en un lugar de culto. Lo mismo es válido para quienes realizan tiroteos en el lugar de trabajo. “Cuando se trata de pensar en el perfil de un tirador en masa, lo que nuestra investigación está comenzando a descubrir es que realmente no hay un solo perfil de un tirador en masa”, dijo Densley.

Pero el hilo común es que generalmente hay señales de advertencia en los días y semanas previos a los tiroteos, y muchos tiradores recurren a las redes sociales para desahogarse por lo que sea que los estén preocupados.

Greg Shaffer, un agente retirado del FBI que ahora es un consultor de seguridad privado especializado en tiradores activos y terrorismo, afirmó que el desafío para la aplicación de la ley es el acto de malabarismo de tratar de equilibrar la seguridad del público, sin pisotear los derechos constitucionales de los estadounidenses. Por ejemplo, ¿en qué momento una publicación problemática en las redes sociales constituye una amenaza ilegal en lugar de una simple ventilación protegida por la Primera Enmienda?

“El verdadero problema es ¿dónde trazas la línea entre los derechos de la Primera, Segunda y Cuarta Enmienda?”, se preguntó. “Permitimos el discurso de odio. Es la libertad de expresión. ¿Dónde decides que ya no es una postura y ahora es una amenaza? ¿En qué momento tocas su puerta y le quitas sus armas? No puedes ser la policía del pensamiento”, señaló el agente. Shaffer agregó: “Esa es la parte difícil en la aplicación de la ley. No quieres pisotear esos derechos porque es vital para nuestra institución”.

El otro desafío es más práctico, dijo el jefe de policía de Houston, Hubert Acevedo. Es imposible que las fuerzas del orden público analicen en tiempo real las publicaciones en las redes sociales y aíslen rápidamente las que muestran que alguien representa una amenaza real. “Hay tanto tráfico en las redes sociales, en el ciberespacio, que es como buscar una aguja en un pajar”, aseguró Acevedo, presidente de la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades que representa a jefes de policía y alguaciles de las ciudades más grandes de Estados Unidos y Canadá.

La cooperación del público, y su disposición a arriesgarse a enojar a un amigo, pariente o compañero de trabajo al informarles, es clave para detener los tiroteos masivos antes de tiempo, dijo.

En Long Beach, California, donde la policía interrumpió los posibles planes para llevar a cabo el ataque al hotel, el jefe de policía Robert Luna agradeció al personal del hotel por advertir a los investigadores. “En lugar de visitarnos en los hospitales o hacer planes para el funeral”, dijo Luna, “podemos hablar sobre el coraje que mostraron”.

Luna dijo en una entrevista que su departamento a menudo maneja amenazas de tiroteos masivos, pero el caso de Marriott fue inusual porque Montoya, un cocinero molesto por sus problemas con el departamento de Recursos Humanos, tenía armas y municiones para llevar a cabo sus planes, además de que las autoridades creen que tenía equipo que podría usarse para hacer munición. “Todos los ingredientes estaban allí para una catástrofe”, recordó Luna.

Montoya fue encarcelado por falta de una fianza de $500,000 dólares y se declaró inocente de los cargos de amenazas criminales, de disuadir a un testigo por la fuerza o amenaza y posesión de un arma de asalto. Se enfrenta a más de cinco años de prisión si es declarado culpable.

Luna dijo que después del tiroteo escolar en 2018 en Parkland, Florida, que dejó 17 personas muertas, las autoridades investigaron un aumento en las amenazas a las escuelas de Long Beach. Las autoridades decidieron enviar detectives de inmediato a las escuelas, una medida costosa que el jefe dijo que “valió la pena”. No pasó nada en las escuelas de Long Beach, pero Luna dijo que no quería arriesgarse a ignorar las amenazas.

Luna agradece el aumento de los consejos a las autoridades sobre los posibles tiradores masivos, diciendo que los residentes de Long Beach han seguido las pautas de “ver algo, decir algo” y reportar comportamientos sospechosos a la policía. “Hay personas, gracias a Dios, que están hablando”, dijo. “No es solo ‘ver algo’, sino que si escuchas algo, si lees algo, absolutamente tienes que decir algo”.

Editado por Pelayo Escandón con información de AP