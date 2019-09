¡Balconean al Tuca! Conductor con el que chocó habló del accidente y de la actitud prepotente del DT de Tigres

Roberto Arrambide relató lo que vivió luego de que Ferretti impactara su auto

Roberto Arrambide, el otro protagonista del accidente automovilístico con el Tuca Ferretti ya expresó sus primeras palabras en torno al tema y las utilizó para contar cómo fue el choque y la mala actitud que tomó el estratega de Tigres.

“Vino y me empezó a insultar, lo de siempre, lo que hace. Está bien que tenga un carro deportivo, no sé qué carro sea, pero lo que no entiendo es que si ves un carro adelante cómo no tienes tu distancia, yo de repente sentí el golpe, luego otro golpe, yo iba a pegar en el muro pero me alcancé a alinear”, declaró el afectado a Multimedios.

Así fue el choque de Tuca Ferretti en su Mercedes Benz pic.twitter.com/cWLL5LhDip — San Cadilla (@SanCadilla) September 21, 2019

Arrambide acusó al DT de los felinos de venir a alta velocidad y de ser el culpable del choque, pese a que Ferretti no aceptaba eso.

“Venía a alta velocidad el señor, yo creo que llevaba mucha prisa. Se me quiso meter, no cabía y me pegó acá (parte trasera izquierda del vehículo), yo iba por el carril de en medio, me quiso rebasar, no cabía en el carril izquierdo y en eso me pegó atrás, después pegó en los muros y me pegó en medio”, finalizó.