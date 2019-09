Condenada por millonaria estafa a compradores de viviendas

Usó el dinero de sus clientes para gastos personales

Sherrie A. Burton, residente de South Glen Falls, fue condenada el lunes por delito mayor con relación a su plan para estafar a más de 40 compradores de vivienda, con más de $1 millón de dólares, según dio a conocer la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y el Superintendente de la Policía Estatal, Keith Corlet.

Burton realizaba sus engaños a través de su denominada operación de su compañía viviendas valoradas y viviendas prefabricadas valoradas denominada: “Valued Homes and Valued Manufactured Housing Inc”.

“Nunca descansaremos en nuestros esfuerzos de investigar y enjuiciar agresivamente a cualquiera que participe en actividades que perjudiquen a nuestros residentes”, expresó la Fiscal Letitia James.

Durante su comparecencia ante el juez, James A. Murphy III en el Tribunal del Condado de Saratoga, Burton se declaró culpable de los cargos por los crímenes de hurto mayor en segundo grado -un delito mayor de clase C- y de perpetrar un esquema para cometer estafas en primer grado, un delito mayor de clase E. Burton será sentenciada a no menos de seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional, pero enfrenta hasta entre tres y nueve años de prisión cuando sea sentenciada el 19 de noviembre de 2019.

En febrero pasado, Burton fue instruida de cargos en una acusación oficial de delito grave, que incluía nueve cargos criminales, después de que una investigación conjunta del Buró de Delitos Penales y de Delitos Financieros de la Oficina de la Fiscal General y la Policía del Estado de Nueva York reveló que Burton utilizó a sus dos compañías para obtener depósitos, pagos iniciales e incluso pagos completos en efectivo de clientes incautos en la compra y venta de casas modulares y fabricadas, mientras usaba el dinero para gastos personales y para continuar con su plan de estafa en curso.

El Superintendente de la Policía Estatal, Keith M. Corlett señaló: “Este caso muestra una vez más que aquellos que planean estafar a los neoyorquinos de su dinero ganado con esfuerzo para su propio beneficio personal serán responsables de sus acciones. Felicito a nuestros miembros de la Policía del Estado y a la Oficina de la Fiscal General del Estado por su excelente trabajo en este caso”, acotó el oficial.

En la investigación conjunta se descubrió a más de 40 víctimas en el norte del Estado de Nueva York, a quienes Burton robó más de $1 millón de dólares. La investigación también reveló que Burton utilizó parte del dinero robado para pagar los modelos de planos de planta en apoyo de su esquema fraudulento.

La investigación criminal comenzó después de que varias víctimas presentaron quejas ante el Buró de Protección al Consumidor en la Oficina de la Fiscal General del Estado.

Recomendaciones

·Pida referencias y llámelas.

·Investigue por internet las críticas y quejas.

· Consulte la página web del Better Business Bureau y revise la base de su calificación, incluyendo los resúmenes de quejas, que generalmente están disponibles en internet. Si ve algo que le llame la atención o cause duda, no continúe con ese negocio y llévelo a otra parte.

Para denunciar una estafa

Si cree que ha sido estafado en la venta de una casa o propiedad, presente una queja ante la Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York visitando la página web: https://ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint