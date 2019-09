Hombre mató a su hermano en pelea por un celular en Brooklyn

El crimen sucedió dentro de un apartamento en Midwood

Almond Love fue detenido y acusado por supuestamente apuñalar a su hermano Andre Lee en su apartamento de Midwood (NYC) el domingo, luego de una discusión por un teléfono celular, dijo la policía.

Love, de 40 años, fue acusado de asesinato la madrugada del lunes por la muerte de su hermano, Andre Lee (36).

Love supuestamente hundió un cuchillo en el pecho de su hermano alrededor de las 5 p.m. el domingo en medio de una discusión por un teléfono celular dentro de su apartamento en Ocean Avenue, cerca de Avenue J.

Cuando llegó, la policía encontró a Lee inconsciente en el suelo. Fue declarado muerto en el New York Community Hospital.

Los vecinos del edificio de 34 unidades quedaron atónitos por la tragedia.

“Estoy desconsolada al ver esto”, dijo una mujer que no quiso identificarse, al diario New York Post. “Andre es un gran hombre. Mi hijo creció con él. Lo he conocido prácticamente toda su vida. Siempre fue respetuoso y me ayudó con todo”.