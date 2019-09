La razón por la que Messi podría perder el Balón de Oro

Todos los premios individuales de Lionel Messi:

-1 FIFA The Best

-5 Balón de Oro

-2 Mejor jugador de la UEFA

-6 Bota de Oro UEFA

-1 Balón de Oro Brasil 2014

-1 Balón de Oro Mundial Sub 20 (Holanda 2005)

-1 Bota de Oro Mundial Sub 20 (Holanda 2005)

— MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) September 23, 2019