Las verdades del ‘Piojo’ Herrera: “Tomás Boy no es un fuera de serie como entrenador, no ha ganado nada”

El estratega americanista ya calienta el clásico y le dio a Boy donde más le duele

Aunque entre broma y broma, la verdad se asoma, el ‘Piojo’ Herrera no bromeó nada cuando habló de Tomás Boy como jugador y como entrenador y solamente dijo la verdad.

“Como jugador fue infinitamente mejor que yo. Como técnico le ha ido de regular a bien, pero no ha logrado nada, eso lo marca. Sus equipos juegan bien; Chivas juega bien, aunque no se le han dado los resultados”.

Más series de Liguilla perdidas:

28 Tuca

20 Meza

15 LF Tena

14 TOMÁS BOY*

14 Arias

13 Piojo

13 La Volpe

* Solo Boy no tiene campeonatos — Oscar I. Guevara (@OscarGuevara_TD) May 18, 2015

Miguel Herrera ha sido muy superior a Boy en su carera como entrenador, sin importar que ha ganado el piojo (2 ligas y como entrenador del Tri la Copa Oro), en lo que sí tiene razón es que en casa de Tomás no hay un solo trofeo de campeón.

En entrevista con TUDN, el ‘piojo’ aseguro que siempre quiso ser americanista…

“El América es el mejor. Yo tengo que llegar a ese club, no se me dio como jugador, pero luché para conseguirlo como entrenador. Le tengo un cariño a esta institución y mi estampa es americanista, así que no voy a dirigir a Chivas”.

DURO CONTRA EL "JEFE" 🦅🆚🐐 Miguel Herrera ha lanzado la primera bomba previo al Clásico contra Tomás Boy, tras recordarle que no ha sido capaz de ganar nada como DT. 🤔 ¿Qué entrenador crees que es mejor? pic.twitter.com/HoLm84OW7A — Gurús Deportivos (@GurusDeportivos) September 24, 2019