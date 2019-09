Lili Estefan a Irina Baeva: “¡Descarada!”

Entra y mira el video

Desde que explotó el escándalo del triángulo amoroso entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, como la tercera en discordia, Lili Estefan siempre fue muy tajante en su opinión cada vez que la expresaba en ‘El Gordo y la Flaca’: ser solidaridad con la actriz mexicana.

Algo que volvió a reafirmar cuando el lunes pasado, en medio del show de entretenimiento de Univision, se volvió a tocar el tema, luego de que Baeva diera una conferencia en donde habló todo lo que sufrió cuando decidieron confirmar el romance con Soto.

“Hay una famosa frase de toda la vida: ‘el hombre propone (y ustedes proponen mucho porque se les ocurren unas ideas), y la mujer dispone”, dijo Lili en el living de ‘El Gordo y la Flaca’ en donde estaba además acompañada por Raúl de Molina y Tanya Charry.

Raúl, con el humor sarcástico que lo caracteriza, la interrumpió y le preguntó que cómo se le dice a eso, a lo que sin dudarlo la Flaca le responde: “¡descarada!”.

Pese a las risas, Lili Estefan se siguió expresando y dijo: “Uno no debe salir con un hombre casado jamás, ese hombre estaba casado, sí no estaba en la misma casa, pero un hombre separado puede regresar si no hay nadie en el medio, nunca sabremos cómo hubiera sido la historia si Irina Baeva no estaba en el medio”, sentenció la Flaca.

Recordemos que Estefan vivió una situación parecida cuando un paparazzi tomó imágenes de su esposo, Lorenzo Luaces con otra mujer. Algo que desencadenó en una separación muy dolorosa y un divorcio que todavía está en proceso.

