42 días fuera y contando: Leo Messi vive el peor arranque de su carrera

El argentino ha estado disponible para Valverde solamente 9 días

Lo peor que le puede pasar a un deportista de los niveles de Lionel Messi es no poder competir, no poder ayudar a su equipo y no poder estar con su público.

El argentino ha estado con el alta médica solamente 9 días en lo que va de la temporada y es claro que es el peor arranque dude toda su carrera. Messi lleva fuera de acción 42 días y el martes volvió a caer ante el Villarreal.

HAY QUE ACEPTARLO. 😔 Lo de Messi es muy preocupante. Casi Octubre y todavía no puede recuperarse. qué horrible arranque de temporada. Hay que aceptar que a su edad de 32 años. Es muy difícil que su cuerpo esté al 100% después de cada lesión. ÁNIMO LIONEL. 👏⚽️ pic.twitter.com/CmwoNq8vub — Desmo Fútbol (@Desmo_fut) September 24, 2019

Messi sintió molestias en la primera sesión regresando de las vacaciones; una lesión en la pierna derecha que le impidió acudir a la gira por Estados Unidos y empezar al temporada.

Su aparición siguió tardando y tuvo el alta médica apenas horas antes del partido ante el Borussia en el que vio acción 30 minutos, también contra el Granada días después.

Contra el Villarreal salió como titular por primera vez en la temporada y de nuevo, fuera en la primera mitad por molestias musculares. Repetimos: solo 9 días disponible para Ernesto Valverde.

¿Cómo fue la lesión de Messi? 🤨 Todos los detalles con @moillorens 🔥 ¡EN VIVO!

📺 ESPN 2 pic.twitter.com/wTbwIXelxD — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) September 25, 2019

Aunque esta no ha sido la peor lesión de Leo, ya que en otras ocasiones ha estado ausente por 51 días (2105-2016), 56 (2013-2014) y hasta 87 días por aquella fractura en el dedo de un pie que lo tuvo fuera en la ya lejana temporada 2006-2007.

Sin embargo, esta ausencia sí es la más dolorosa para el argentino debido a que ha sido por lesiones diferentes y aunque ha participado con el equipo, todavía no vemos al Messi que todos queremos.

Messi otra vez lesionado.

Ayer se retiró en el 2* tiempo luego de una jugada no de infracción y en la caída apoya con la derecha y se abre la izquierda produciendo lesión aductor.Distensión 15 días si hay pequeña ruptura muscular 21 días, pudiendo ser contractura pic.twitter.com/smWyTwlxpE — Dr. Norberto Debbag (@drdebbag) September 25, 2019