“Me rayé, me convertí en empresario”, dice AMLO al denunciar uso de su nombre en empresas

Afirma que él ni tarjeta de crédito tiene, que la única que posee es la de débito, donde le depositan su sueldo

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el uso de documentos falsos para ponerlo como socio él y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller en al menos 26 empresas registradas en Veracruz.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que fue registrado ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como socio de 26 empresas en el municipio de Boca del Río.

“Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT donde registran empresas y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas”, dijo AMLO en la mañanera.

Y lejos de expresar su molestia, el mandatario hizo uso de su buen humor para gastar una broma ante los medios de comunicación.

“Me rayé, me convertí en empresario”, dijo en tono de broma durante su conferencia mañanera.

Los mexicanos coloquialmente usan la palabra “rayé” para referirse a cuestiones de triunfo, poder y ganar.

AMLO comentó que también registraron como socia a su esposa, lo cual, aseguró, es falso.

“No tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero”, indicó el mandatario mexicano.

Aclaró que ni él, ni su esposa tienen empresas y que tampoco son socios de ninguna.

“Están muy mal acostumbrados”, precisó el presidente en Palacio Nacional.

Acusó que podría tratarse de alguien que busca hacer negocios a través del engaño, o bien, de sus adversarios.

“Como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que, en efecto, constituye estas empresas, que pueda hacer negocio engañando que yo soy socio de la empresa o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos”, señaló.

Agregó que el SAT ya está investigando y esperará el informe para determinar si interpone una denuncia.