Concejo derogará ley municipal que prohibía terapias de conversión gay

La ley, aprobada en 2017, será votada para ser eliminada en la plenaria de este miércoles, debido a una demanda, pero la ley estatal sigue vigente y habrá maneras en la Ciudad de denunciar a quienes promuevan fraudes bajo esa “promesa” de cobrar por cambiar la orientación sexual

En un hecho que causó confusión entre diferentes sectores de la comunidad LGBT, tras casi dos años de haberse aprobado en la Ciudad un proyecto que prohibía la llamada terapia de conversión para cambiar la orientación sexual de una persona, este martes el Concejo Municipal votó para derogar la ley.

Los Comités de Asuntos Gubernamentales y de Derechos Humanos y Civiles votaron afirmativamente para poner fin a la ley, como una movida para evitar una demanda en la corte, pero sigue activa una ley similar a nivel estatal que seguirá considerando ilegal cobrar por las llamadas terapias que buscan hacer que personas gay se conviertan en heterosexuales.

Y aunque la norma aprobada en diciembre del 2017 evitaba que cualquier persona cobrara por presuntos servicios de terapia para alterar la sexualidad de alguien LGBT o cambiar su identidad de género para que coincidiera con el sexo de nacimiento, el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson presentó el nuevo proyecto.

“Es importante afirmar de inmediato que la prohibición del estado de Nueva York sobre la terapia de conversión sigue vigente. Esa prohibición, que la legislatura estatal aprobó después de que el Concejo actuó, prohíbe la terapia de conversión en menores. La ley estatal no cubre a los adultos, pero en virtud de las leyes estatales y municipales de fraude al consumidor, una persona que se sometió a una terapia de conversión podría presentar una demanda por defraudación. No habríamos derogado la ley del Concejo si no tuviéramos estas protecciones importantes”, aseguró Johnson.

El líder político explicó que tras aprobar la ley en 2017, el Concejo fue demandado por la organización legal cristiana anti-gay Alliance Defending Freedom (ADF).

“La decisión de derogar el proyecto de ley de 2017 es muy dolorosa, pero se hizo después de que los principales defensores de LGBTQ lo solicitaron después de mucho debate. La terapia de conversión es bárbara e inhumana, pero tanto los defensores como el Concejo concluyeron que era mejor dar este paso drástico para avanzar”, destacó el jefe del Concejo Municipal. “Afortunadamente, los neoyorquinos LGBTQ menores continuarán protegidos contra esta industria depredadora gracias a la ley estatal que se aprobó un año después de que el Concejo actuó”.

La ley municipal, que muy seguramente será votada para ser eliminada en la plenaria de este miércoles, imponía multas a los infractores por un monto de $1,000 por la primera ofensa, $5,000 por la segunda ofensa y $10,000 por cada ofensa subsiguiente y era una manera de luchar contra las falsas creencias de conversión.

Esas terapias, también conocidas como “terapias reparadoras”, “Terapia exgay” y ”Esfuerzos de cambio de orientación sexual”, fueron objeto de análisis en 2009 por parte de la Asociación Americana de Psicología (APA), que concluyó que no estaban científicamente apoyadas. La investigación señalaba que es poco probable que las personas sean capaces de reducir las atracciones del mismo sexo o aumentar con terapias.