Cynthia Nixon respalda candidatura de Mark-Viverito al Congreso

A su vez el Caucus Congresional Negro da su apoyo al asambleísta estatal de El Bronx Michael Blake

Faltan más de nueve meses para las elecciones primarias demócratas en las que se escogerá al candidato que buscará reemplazar a José Serrano en el Congreso para representar al Distrito 15 de Nueva York, pero ya la contienda electoral está en pleno apogeo con el anuncio este jueves de sendos respaldos a dos de los candidatos.

La expresidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito recibió el apoyo de la excandidata a la gobernación Cynthia Nixon, mientras que el asambleísta estatal Michael Blake informó que obtuvo el respaldo del Caucus Congresional Negro (CBCPAC).

“Desde defender los derechos de las familias de NYCHA hasta pedir el cierre de Rikers, Melissa nunca ha eludido asumir los problemas difíciles. Ella entiende que necesitamos líderes que luchen por la gente, no por donantes corporativos, y se ha comprometido a no tomar ningún dinero de bienes raíces o PAC corporativo”, indicó Nixon en un comunicado al anunciar su respaldo a la puertorriqueña. Nixon, quien se hizo famosa como actriz por su rol en la serie ‘Sex and the City’, fue enfática al indicar que Mark-Viverito es “la persona correcta para este trabajo”.

Como reacción al apoyo, Mark-Viverito, quien recientemente compitió sin éxito por la Defensoría de Pueblo de la Gran Manzana, dijo sentirse orgullosa de recibir el respaldo de la líder progresista de Nueva York. “Cynthia y yo siempre hemos sido defensoras de los derechos LGBTQ, los derechos de las mujeres, la financiación equitativa en la educación y la reforma migratoria y, con su apoyo, me aseguraré de que estos temas continúen siendo tratados en el Congreso”.

Entre tanto Blake, quien actualmente cumple su tercer periodo representando a El Bronx en la Asamblea estatal, fue apoyado por el CBCPAC con el objetivo de aumentar el número de miembros afroamericanos en el Congreso.

“Estamos muy seguros de que Michael Blake será una excelente adición para unirse a nosotros como miembro del Congreso para ser un defensor de la equidad en la educación y el desarrollo económico. Hemos observado de cerca su liderazgo efectivo durante su tiempo en la Administración de Obama como Director de la Casa Blanca para la promoción de empresas de negocios afroamericanas y de minorías y mujeres”, indicó el caucus.

Blake dijo sobre el respaldo: “Me siento honrado de recibir el respaldo. Desde su fundación, el CBCPAC ha trabajado incansablemente para ayudar a elegir a los afroamericanos y nuestros aliados al Congreso. Comparto su visión de un Congreso más diverso y una mayor participación cívica entre los votantes afroamericanos de este país. Me enorgullece contar con el apoyo mientras me esfuerzo por representar a mi hogar en el Congreso”.

El cargo de congresista por el Distrito 15 de Nueva York, que comprende a El Bronx y parte de los vecindarios de Harlem, El Barrio, Inwood, Marble Hill, Washington Heights y Morningside Heights, ha sido ocupado por Serrano desde 1990, pero tras ser diagnosticado con Párkinson, el veterano político de origen puertorriqueño anunció el pasado marzo que no buscaría la reelección en las elecciones generales de noviembre del 2020.