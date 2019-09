Zuria y Marimar Vega: las hermanas más bellas y unidas del espectáculo

Una complicidad envidiable

Zuria Vega cuenta con varias personas importantes en su vida, pero la que más significa para ella y con quien ha vivido los momentos más especiales, tanto buenos como malos, es su hermana Marimar y por primera vez ambas hablan de todo lo que sintieron cuando nació el pequeño Luka.

En un video compartido en su canal de Youtube, la protagonista de la telenovela “Mi Marido Tiene Familia” reveló que decidió pedirle a la novia de Horacio Pancheri que la acompañara en este momento tan significativo y aunque en un principio señaló que no sentía que estaba haciendo bien, el resultado acabó siendo magnífico.

“Obviamente emocioné cuando me pidió que fuera con ella, pero llegó un momento en el que me sentí totalmente inútil porque cuando el bebé ya va a nacer la mamá ya no quiere ni que la toques ni que le hables, entonces no puedes hacer nada más que verla sufrir. Por otro lado, Luka y yo tenemos un vínculo muy especial porque mientras los demás estaban en la tina a mí fue a la primera persona que agarró”, dijo Marimar.

Por su parte, Zuria le agradeció a su hermana que haya grabado el momento del parto, pues es el único video que tiene. Asimismo, le hizo varias preguntas de si quisiera ser madre en algún momento de su vida, a lo que la actriz respondió que hay posibilidad, pues congeló sus ovarios hace algunos meses.

Con información de Fiera Lasa/Mezcalent.com