Llaman a Shakira “La esposa de Piqué” y esto provoca la furia de sus fans

El mundo del espectáculo enloqueció tras darse a conocer que las encargadas del show de medio tiempo durante el Super Bowl LIV serían Shakira y Jennifer López, noticia que desató la emoción de fanáticos del deporte y de ambas intérpretes.

Este viernes, la conductora deportiva Ana Jurka desató la polémica en Twitter por referirse a Shakira como “la esposa de Piqué”:

“#JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del #SuperBowl . Yo amo a J Lo!!!!! Qué les parece?!” fue el comentario por el que le llovieron críticas a la hondureña.

La publicación provocó diversas reacciones en redes sociales, tema que rápidamente se convirtió en tendencia al generar millones de comentarios, con los que fans de la cantante colombiana, defendieron a su estrella, afirmando que Shakira tiene sus propios méritos y no necesita del futbolista para darse a conocer.

Ante los millones de críticas, Jurka tuvo que justificarse diciendo que el comentario nunca fue con mala intención y que el tratamiento nunca la ofendería.

A pesar de la aclaración, las reacciones continuaron y la conductora hizo un nuevo esfuerzo por defenderse por medio de la misma red social.

A mí si me encanta la elección. #JLo es de las mejores performers del mundo y #Shakira le pondrá más sabor latino, sobretodo ahora q no es la rockera de antes. Yo era su súper fan hasta el Laundry Service. Después no ha sacado algo q me encante, pero sus shows nunca decepcionaron pic.twitter.com/zqvwTAXpcF

— Ana Jurka (@AnaJurka) 26 de septiembre de 2019