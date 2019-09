Dos grandes de la canción mueren en menos de un mes: Camilo Sesto y José José

Ambos artistas no solo eran colegas sino amigos íntimos

A menos de un mes de la muerte en Madrid, del cantante Camilo Sesto; este sábado se reportó el deceso del “Príncipe de la canción”, José José.

El mexicano, cuyo nombre de pila era José Rómulo Sosa Ortiz, falleció en un hospital de Florida a los 71 años.

Par de semanas antes, el 8 de septiembre, el mundo lloraba la muerte de su colega, el cantautor español Camilo Blanes Cortés, quien dejó de existir víctima de un paro cardiorrespiratorio asociado a un fallo renal.

Sesto tenía un año más que su compañero al momento del fallecimiento.

Llama la atención el hecho de que Sesto no era cualquier colega, era también un gran amigo de José José, al punto que en el 1979 el espanol le produjo el décimo trabajo discográfico titulado “Si me dejas ahora”. Esta canción en particular al día de hoy sigue siendo un clásico de la balada romántica.

Y es que el intérprete de temas como “Jamás” y “Perdóname”, realizó más de 40 producciones discográficas.

Sesto también estuvo involucrado en la carrera artística de exponentes como Miguel Bosé, Ángela Carrasco y Lucía Méndez.