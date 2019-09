Táctica para “amarrar” a un hombre

Las que creen que la llegada de un bebé puede transformar una relación inestable en una sólida, están equivocadas

Hay tres razones que incitan a una mujer a tener un hijo. La primera y más común es el instinto maternal con el que nacemos la gran mayoría. Otras desean satisfacer un vacío emocional de cuidar y dar amor. Y algunas, por ignorancia, desean encargar un hijo para ¡amarrar a un hombre!

Las que creen que la llegada de un bebé puede transformar una relación inestable en una sólida, están equivocadas. Si un hombre no se ha enamorado de ti por tus cualidades, tampoco lo hará cuando llegue un hijo a la relación.

Los niños traen presiones financieras, quitan la privacidad, absorben energía y requieren atención las 24 horas del día. Este estrés provoca deterioro en una relación firme, así que imagínate el efecto que tendrá en una relación frágil.

Por eso, antes de tomar la decisión de añadir un nuevo miembro a la familia, debes tener la seguridad de que tú y tu pareja están profundamente enamorados, y han tenido una relación armoniosa, respetuosa y estable por un periodo mínimo de un año.

El regalo más preciado del mundo son los hijos, pero deben venir únicamente cuando ambos han hablado formalmente de comenzar familia y llegaron a un acuerdo en las responsabilidades que cada quien tendrá con el niño. Además, debes analizar tus gastos y asegurarte que tienes suficiente dinero para mantener a un hijo responsablemente.

Usar un hijo como “carnada” o solución para una pareja con problemas es una pésima idea. Tienes derecho de hacer lo que quieras con tu vida, pero tratar de manipular el destino de otro es egoísta e inmoral.

Todavía no he conocido a nadie que haya enamorado a alguien a la fuerza. Si tu relación no funciona, ni mellizos, ni trillizos u octillizos, harán que la situación mejore. Una mujer que acude al embarazo para ser amada o arreglar su relación amorosa, sufre de baja autoestima y está totalmente desinformada.

Si quieres enamorar a un hombre, reconoce tus encantos. ¡Esa es la manera más fácil de “amarrarlo”!

