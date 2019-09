Cáncer de piel: el tratamiento que permite que el 52% de pacientes con melanoma avanzado sobreviva al menos 5 años

Un estudio realizado en Reino Unido muestra que la combinación de dos fármacos permite que el 52% de pacientes con melanoma avanzado sobrevivan al menos cinco años

Hace 10 años, solo uno de cada 20 pacientes vivía cinco años más después de haber sido diagnosticado con melanoma en etapa avanzada. La mayoría moría en cuestión de meses.

Pero ahora, más de la mitad de los pacientes pueden sobrevivir ahora a un tipo de cáncer de piel mortal que hasta hace poco se consideraba intratable, según un estudio realizado en Reino Unido.

Dos medicamentos diseñados para aprovechar el sistema inmunológico del cuerpo —ipilimumab y nivolumab— permiten que el 52% de pacientes viva ahora al menos cinco años tras el diagnóstico, según el ensayo clínico realizado por el hospital Royal Marsden, del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido.

Los médicos dijeron que ambos fármacos han propiciado “una transformación extraordinaria” y rápida en la atención del melanoma, el tipo de cáncer de piel más peligroso.

¿Qué tan difícil es tratar el melanoma?

Según la Organización Mundial de la Salud, se diagnostican entre dos y tres millones de casos de cáncer de piel en el mundo cada año.

De ellos, solo el 1% son melanoma, responsable del 90% de las muertes por cáncer de piel.

Si el melanoma se detecta en las etapas tempranas, las probabilidades de supervivencia son buenas.

Pero a medida que el cáncer se vuelve más agresivo y se propaga por todo el cuerpo (conocido como cáncer metastásico), la supervivencia se desploma.

“En el pasado, el melanoma metastásico se consideraba intratable”, dice el profesor James Larkin, consultor oncológico del hospital Royal Marsden y uno de los autores de la investigación, financiada por la farmacéutica Bristol-Myers Squibb.

“Los oncólogos creían que el melanoma era diferente a otros cánceres, que no se podía tratar una vez que se diseminaba”, explica.

Las personas tendían a vivir entre seis y nueve meses después del diagnóstico.

¿Cuáles fueron los resultados del estudio?

El ensayo puso a prueba dos medicamentos de inmunoterapia diseñados para mejorar el sistema inmunitario y permitirle atacar el cáncer.

Hubo 945 pacientes en el ensayo. Un tercio recibió nivolumab, un tercio recibió ipilimumab y un tercio recibió ambos.

Los médicos midieron la proporción de pacientes que seguían vivos después de cinco años.

Los resultados mostraron que:

26% de los pacientes que tomaron ipilimumab todavía estaban vivos

44% con nivolumab seguían vivos

52% que tomaron ambos medicamentos estaban vivos

“Ha sido algo sorprendente ver tanto progreso en tan poco tiempo”, dice el profesor Larkin a BBC News.

“Ha sido la transformación más extraordinaria de una enfermedad que se consideró, entre todos los cánceres, como el más difícil de tratar y con el pronóstico más serio”, señala.

Larkin asegura que ahora existe “la posibilidad de que el 50% de las personas con melanoma en etapa cuatro sigan vivas cinco años después de recibir un tratamiento de inmunoterapia”.

Los hallazgos se presentaron este sábado en una reunión de la Sociedad Europea de Oncología Médica, en Barcelona, y se publicaron en The New England Journal of Medicine.

¿Qué dicen los pacientes?

Pam Smith, de 67 años, de Reino Unido, comenzó a participar en el ensayo clínico en enero de 2014.

Estaba “devastada” cuando le dijeron que su cáncer era intratable y cree que “no habría tenido ninguna posibilidad” de sobrevivir sin inmunoterapia.

Smith recibió tratamiento una vez cada dos semanas durante cuatro meses, pero los medicamentos le causaban una diarrea tan severa como efecto secundario que ya no pudo continuar tomándolos.

El tamaño de su tumor se redujo a la mitad después del tratamiento y no ha crecido desde entonces. Smith ahora se siente “brillante”.

“Podría no haber visto a mis nietos. Hace poco más de cinco años que sucedió y mi nieto más joven cumplió seis años el fin de semana”, cuenta a la BBC. “No lo hubiera visto crecer a él ni a mis otros nietos”.

¿Están curados los pacientes?

Decir “curado” siempre es difícil en el cáncer, pero la supervivencia de cinco años es un hito enormemente significativo.

Algunos pacientes que tomaron los medicamentos están en remisión total, sin signos de anormalidad en las evaluaciones.

Otros como Pam Smith todavía tienen un tumor dentro de sus cuerpos, pero que ya no está creciendo.

De los pacientes que sobrevivieron, el 74% ya no necesitan ningún tipo de tratamiento contra el cáncer.

¿Cómo funciona la inmunoterapia?

La inmunoterapia es una ciencia ganadora del Premio Nobel que hace que lo intratable sea tratable.

Esta técnica es una de las más emocionantes en el tratamiento del cáncer.

El sistema inmunitario patrulla constantemente nuestro cuerpo, luchando contra invasores hostiles como los virus.

También debería atacar a los cánceres, pero estos son una versión corrupta del tejido sano y pueden desarrollar formas de evadir nuestras defensas.

El ipilimumab y el nivolumab evitan que algunos cánceres se escondan y permiten que el sistema inmunitario los ataque.

Ambos fármacos interrumpen las señales químicas que usan los cánceres para evadir a nuestras defensas.

El nivolumab bloquea el interruptor de apagado de los glóbulos blancos llamado PD-1. Ipilimumab bloquea un interruptor similar llamado CTLA-4.

En otras palabras, desactivan los frenos del sistema inmunitario.

“Al administrar estos medicamentos juntos, efectivamente estamos quitando dos frenos del sistema inmunitario en lugar de uno para que el sistema pueda reconocer tumores que antes no reconocía, reaccionar y destruirlos”, explica el profesor Larkin.

¿Hay efectos secundarios?

Sí, los medicamentos cambian la forma en que funciona el sistema inmunitario dentro del cuerpo y eso puede tener consecuencias como fatiga, erupciones cutáneas y diarrea.

Algunos efectos son lo suficientemente graves como para que pacientes como Pam Smith no puedan completar un ciclo completo de tratamiento.

Sin embargo, incluso un breve período de inmunoterapia tuvo un beneficio duradero en el sistema inmunitario de los pacientes.

Esto contrasta fuertemente con otros tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia, que dejan de funcionar en el momento en que se suspenden.

Aunque estos cambios duraderos significan que los efectos secundarios podrían continuar surgiendo a medida que los pacientes envejecen.

¿Están disponibles estos medicamentos?

Sí, resultados anteriores de este ensayo llevaron a que los medicamentos estuvieran disponibles en todo el mundo.

También se están usando en otros tipos de cáncer, como de pulmón y riñón.

¿Qué piensan los expertos?

El profesor Charles Swanton, jefe clínico de Cancer Research UK, dijo que el progreso en el tratamiento del melanoma había sido “increíblemente rápido”.

“Me inspira ver los avances en el desarrollo de inmunoterapias y su potencial para transformar la perspectiva de algunos pacientes, dándoles tiempo con amigos y familiares que nunca pensaron que tendrían”, señaló.

“Y ahora el trabajo continúa para asegurar que más personas con diferentes tipos de cáncer también puedan beneficiarse de estos tratamientos innovadores”, agregó.

