Conoce los riesgos y complicaciones de las cirugías cardíacas

Luego de una cirugía exitosa podrás tener una mejor calidad de vida

Con el avance de la tecnología y la medicina, las cirugías cardíacas ahora utilizan métodos mínimamente invasivos que facilitan la pronta recuperación del paciente, sin presencia de fuerte dolor.

A diferencia de una operación a corazón abierto, en la cirugía cardíaca mínimamente invasiva el cirujano no hace cortes en el esternón, sino que realiza pequeñas incisiones entre las costillas para así poder llegar al corazón.

De acuerdo a mayoclinic.org, existen casos en que el paciente es conectado a una máquina de circulación extracorpórea que ayuda a que la sangre mantenga su ritmo de circulación normal por el cuerpo, durante toda la intervención quirúrgica.

Y como en este post lo más importante es explicarte si existen riesgos y complicaciones en este tipo de cirugías, te decimos que sí, aunque son pocos los casos que tienen los siguientes efectos secundarios:

Sangrado, infección en la herida, accidentes cardiovasculares, presencia de arritmias o ritmo cardíaco irregular, y muerte; son los riesgos más comunes y son similares a los de la cirugía a corazón abierto.

Pero si acudes a un centro médico que cuente con un equipo quirúrgico experimentado, incluyendo cirujanos capacitados en procedimientos mínimamente invasivos, la cirugía debería terminar y tener un proceso de recuperación positivo.

Además que el proceso de recuperación es poco traumático y asegura al paciente un regreso a sus actividades diarias en menor tiempo, a diferencia de la cirugía a corazón abierto que amerita mayor seguimiento médico.

Claro que el equipo de tratamiento debería ayudarte a llevar una recuperación completa. Incluyendo revisiones de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración en los días que estarás en el centro médico, antes de ir a casa.

En conclusión, que el proceso sea mínimamente invasivo no significa que no sea una operación delicada, se trata del corazón a fin de cuentas. Pero no te preocupes, siguiendo los lineamientos médicos, y aprovechando los avances tecnológicos, todo saldrá bien y tu salud estará mucho mejor luego del procedimiento.