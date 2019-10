Mujer de Utah es arrestada por quedar semidesnuda frente a sus hijastros

Tilli Buchanan dice que se trata de sexismo

Una mujer de Utah se defiende de acusaciones por conducta obscena frente a menores de edad.

La historia se remonta a una jornada de instalación de aislante de fibra de vidrio en el garaje de la casa de West Valley City. Tilli Buchanan, de 27 años, y su esposo Jared se quitaron la ropa al terminar para que el material que produce comezón no se propagara por la vivienda. Los adultos quedaron en ropa interior frente a los hijastros del hombre.

Los menores, dos niños de 13, otro de 9 y una niña de 10, no estuvieron a gusto con la situación. Buchanan les dijo que no se sintieran mal ya que no había diferencia entre ella sin camiseta y el padre.

Sin embargo, el reporte policial dice que la mujer estaba borracha cuando se quitó la ropa con la intención de probar algo a los menores.

La Policía se enteró de la situación por medio de la madre de los niños, quien también aseguró que Buchanan afirmó que se pondría la camiseta si su esposo enseñaba su pene.

La mujer asegura que el hecho ocurrió en el otoño de 2016, pero la Policía dice que fue en noviembre 2017 o 2018. La situación se conoció por otra investigación a la familia. Fue ahí cuando la madre de los niños contó el episodio de la camiseta.

De acuerdo con The Salt Lake Tribune, Buchanan y sus abogados dicen que los estatutos de conducta obscena son inconstitucionales ya que un hombre sin camiseta es considerado apropiado.Se trataría de un caso de sexismo.

Las audiencias empiezan en noviembre. Si la mujer pierde el caso quedaría en el registro de delincuentes sexuales por 10 años y podría pagar tiempo en prisión.