¿Crees que haces un bien? Las graves consecuencias de ser padres sobreprotectores

Sobreprotegerlos traerá graves consecuencias a largo plazo

Es natural que como padre te intereses por el cuidado, bienestar y el buen crecimiento de tu hijo. Pero esto no quiere decir que debas sobreprotegerlo, ya que al hacerlo, le estás causando un grave daño. Estas son las tres principales consecuencias de ser padres sobreprotectores.

Los niños no se sienten obligados

Si lo haces todo por ellos, los niños no se verán obligados a realizar sus actividades correspondientes. Es importante a enseñarlos a ser responsables, a que limpien su propia habitación y hagan sus propios deberes.

Si lo haces todo por ellos, entonces no se verán en la necesidad de esforzarse, y cuando crezcan, esto será seriamente perjudicial, pues no tendrán sentido de la responsabilidad, y no sabrán cómo desenvolverse en la vida diaria.

Baja autoestima

Por otro lado, los niños sobreprotegidos pueden desarrollar una baja autoestima y baja confianza en sí mismos. Esto se debe a que, si estás encima de ellos corrigiéndolos constantemente, disminuirá su confianza y dudarán de sus capacidades.

Esta actitud será perjudicial a medida que crezcan, pues les costará desarrollar una personalidad propia, y se les hará difícil hacerse responsables de sus propias acciones, al mismo tiempo que se sentirán menoscabados en sus propias habilidades.

Problemas de salud

Si no permites que tu hijo juegue al aire libre, en un parque y con otros niños, es posible que desarrolle algunos problemas de salud, como alergias.

Esto se debe a que no permites que desarrolle los anticuerpos que necesita.

En conclusión, es importante que les des su espacio. Es cierto que a veces resulta difícil no estar encima de ellos, pero si los ayudas a desenvolverse por su propia cuenta, le asignas deberes y le enseñas a ser una persona responsables, estarás criando a niños que serán un adultos funcionales y responsables.