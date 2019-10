Entorno de Trump le advierte del peligro real de enfrentar un proceso de destitución

Los asistentes y aliados del presidente Donald Trump ya le han advertido de que hay posibilidades de que se inicie su proceso de destitución, según informó CNN la noche de este lunes.

El corresponsal de la cadena en la Casa Blanca, Jim Acosta, dijo que parte el entorno del mandatario “le han advertido que en los últimos días se enfrenta a una posibilidad real de juicio político“. El reportero añadió que, sin embargo, este tema genera opiniones divididas en su entorno cercano. “(Algunos asesores están) tranquilizando al presidente (con el argumento de que) la portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi solo está aplacando a los demócratas y que finalmente no impulsará el proceso”, dijo Acosta.

El periodista relacionó esta información con la encuesta de la Universidad de Quinnipiac, que muestra el creciente apoyo público al impeachment del presidente. Casi la mitad de las personas que respondieron a la encuesta (47%) respaldan el paso que dio Pelosi la semana pasada, un porcentaje que subió en 10 puntos en cinco días.

La conversación en la que Trump pidió a su homónimo ucraniano, Volodymir Zelensky, que abriera investigaciones contra el hijo de su principal rival político, Joe Biden, elevaron la indignación pública. Pelosi aprovecho ese momento para anunciar el martes pasado el inicio de la consulta para conocer el apoyo de la cámara. Más tarde, una transcripción parcial de la llamada confirmó lo que ya muchos intuían y que, según dijo este lunes The Wall Street Journal, el Secretario de Estado Mike Pompeo escuchó en directo.

A GOP congressional aide said there is a sense that things are heading in a bad direction for Trump: “We are entering a phase with a lot of unknowns. People are anxious about what else is out there,” the aide said about growing feeling among Republicans staffers and lawmakers.

