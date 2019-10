Cártel de Sinaloa, del “Mayo” Zambada, señalado por ejecución de candidata colombiana

Mensaje atribuido al grupo criminal mexicano prende alertas

Un mensaje que incluye una calavera sangrienta, una imagen atribuida al Cártel de Sinaloa, liderado por Ismael “Mayo” Zambada, sería la principal prueba de que mandó ejecutar a la candidata a la Alcaldía de Cauca, Karina García, según medios locales.

“Nosotros si dijimos con nosotros si se trabaja derechito. Con nosotros no se juega y a todo aquel que no quiera trabajar con nosotros le va a pasar lo mismo, los vamos a masacrar como animales. (…) El que no quiera trabajar con nosotros lo vamos a volver cenizas (sic)”, dice el mensaje.

Las autoridades, sin embarrgo, no han confirmado que la principal línea de investigación sea contra el cártel mexicano, sobre todo porque hubo otro mensaje de la disidencia “Jaime Martínez”, para negar su participación en el homicidio de García y cinco de sus acompañantes.

“Nos colocan en una situación difícil, porque el papel todo lo puede, por lo que no se puede dar veracidad a ninguno de los dos. Lo cierto es que Suárez puso los muertos y hay que analizar si se está tratando de desviar la investigación”, consideró Milciades Vergara, secretario de Gobierno del municipio de Suárez a RCN Radio.

El mensaje atribuido al Cártel de Sinaloa también lanza amenazas a las extintas AUC para advertirles que pueden entrar en una guerra contra ellas, a la guardia indígena y a los candidatos a alcaldías, gobernaciones y líderes sociales para no “se manejen bien” con ellos.

La presencia de la organización criminal mexicana no es una novedad en Colombia. De hecho fue parte sustancial en el juicio contra otro de sus líderes, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Nueva York, donde testificaron exlíderes del Cártel de los Cifuentes-Villa, incluyendo a Alex Cifuentes, quien vivió con el mexicano en las montañas de Sinaloa.