VIDEO: Carro de catering pierde control en pista de aterrizaje y convierte en héroe a operador

Los pasajeros del aeropuerto internacional Chicago O’Hare fueron testigos de una escena cinematográfica, cuyo final feliz mereció un aplauso. Un auxiliar de equipaje tuvo que embestir su vehículo de carga contra un carrito de catering poco antes de que el vehículo destrozara el tren de aterrizaje de una aeronave en una zona de embarque.

Un pasajero llamado Kevin Klauer grabó el video del incidente desde una zona alta de la misma terminal del aeropuerto. Por razones que aún se desconocen, uno de los pequeños carritos que se usan para aprovisionar los aviones de comida y bebida estaba completamente fuera de control, moviéndose en círculos cada vez más cerca de un avión.

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz

— Kevin Klauer DO, EJD (@Emergidoc) September 30, 2019