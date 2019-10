VIDEO: “Te perdono”. El emotivo abrazo a la expolicía que mató a tiros a su hermano inocente

Un joven de 18 años abrazó a la expolicía que mató a su hermano, después de que la condenaran a 10 años de cárcel. La mujer, que aseguró haber disparado por error, se deshizo en lágrimas en los brazos del familiar de su víctima.

El hermano de Botham Jean subió a la tribuna de los testigos y tomó la palabra para hablar directamente a la recién condenada Amber Guyger. Tras un discurso de perdón, que provocó el llanto de los presentes en la sala, el joven pidió a la jueza que le dejara abrazar a la asesina de su hermano.

“Te amo como a cualquier otra persona” dijo el pequeño de los Jean antes de bajarse a abrazar a la mujer. “No voy a esperar que te pudras y mueras”, continuó Brandt Jean. “Yo quiero lo mejor para ti. No iba a decir esto delante de mi familia. Ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti porque sé que eso es exactamente lo que Botham querría. Dale tu vida a Cristo. Creo que dar tu vida a Cristo es lo que Botham querría para ti”.

BREAKING: In stunning moment, Botham Jean’s brother embraces Amber Guyger after her sentencing for his brother’s murder.

“I don’t even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that’s exactly what Botham would want.” https://t.co/sWaPUtS0kj pic.twitter.com/xPAIKQLh6z

— ABC News (@ABC) October 2, 2019