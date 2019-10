Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Jueves 3

Teatro: Obras con descuento

Saca ventaja de la oferta que trae el NYC Off-Broadway Week hasta el domingo 6 de este mes. A través de esta promoción puedes adquirir dos entradas por el precio de una, para ver una extensa lista de obras que se presentan fuera del circuito de los teatros de Broadway. Entre las producciones a las que puedes asistir se registran: ‘Doña Flor y sus dos maridos’, ‘Rock of Ages’, ‘Filomena Marturano: un matrimonio a la caribeña’ y ‘The Play that Goes Wrong’. Información: http://www.nycgo.com/off-broadway-week

Viernes 4

Concierto: Maluma

Prepárate para disfrutar de la música de Maluma, quien hará una parada en la ciudad como parte de la gira ‘Maluma 11:11 World Tour 2019’. Se trata de la tercera gira norteamericana del artista de origen colombiano que hace tan solo unos días dio a conocer el sencillo ‘Que pena’ junto a su compatriota J Balvin. El intérprete de ‘Felices los cuatro’ y ‘HP’ cantará los temas de ‘11:11’, su más reciente álbum de estudio. En el Madison Square Garden a las 8 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Plaza Sésamo en vivo

Reúne a los más pequeños de la casa y llévalos a disfrutar de un show con personajes como Elmo, el Monstruo Comegalletas y Abby Cadabby, del elenco de Plaza Sésamo. El espectáculo, titulado ‘Sesame Street Live!’ estará en cartel en el New Jersey for the Performing Arts, ubicado en 1 Centre Street en Newark, Nueva Jersey, hasta el domingo 6 de este mes y se presentará en diversos horarios. Boletos: http://www.njpac.org/event/sesame-street-live/

Sábado 5

Cervezas y música en el Jardín Botánico

Celebra la llegada del otoño en el Jardín Botánico de Nueva York, durante un evento cargado de cervezas y música en vivo. El festival Blues, Brew and Botany, combinará entretenimiento e información sobre plantas e ingredientes orgánicos que están directamente conectados con la producción de cervezas. El programa también registra la presentación de cuatro bandas de blues. Información y entradas: http://www.nybg.org/event/blues-brews-botany/

Festival de pizzas en El Bronx

Asiste a la segunda edición del New York Pizza Festival que te permitirá probar este delicioso plato de manos de 25 negocios de todo el país. Por si fuera poco, esta muestra culinaria incluirá vino, cervezas y la participación de cinco compañías de pizzas de provenientes de Italia. El festival, que beneficiará a la organización local sin fines de lucro, Slice Out Hunger, se realizará este sábado y domingo en horario de 12 p.m., a 5 p.m. En Crescent Avenue, El Bronx. Información: http://www.nycpizzafestival.com

Fiesta peruana en la ciudad

Deléitate escuchando ‘Festejation: ritmos peruanos de Nueva York’, un concierto que exhibirá una singular fusión de sonidos de la mano del bajista y compositor Edward Pérez, quien se unirá en escena a las cantantes María Raquel y Carmela Ramírez, entre otros artistas, para rendir tributo a la música de la referida nación. El grupo tocará diversos ritmos afroperuanos, como landos y festejos que mezclarán con jazz y funk. El concierto comenzará a las 10 p.m., en Terraza 7. Entradas: $15. Información: http://www.terraza7.com

Fiesta de cervezas en Queens

Por cuarto año consecutivo se celebrará el Queens Beer Festival en el vecindario de Long Island City. Este encuentro tendrá a disposición muestras de 50 tipo de cervezas de producción localde Queens, entre las que figuran: Coney Island Brewery, Blue Point Brewery, Brookyn Brewery, Big aLICe, Gun Hill Brewing Company y LIC Beer Project. El Queens Beer Festival también tendrá una selección de cidras y platos diversos y un mercado de artículos diversos entre los figuran artesanías. Sábado 5 y domingo 6 desde el mediodía hasta las 5:30 p.m. Entradas: http://www.eventbrite.com

Domingo 6

Teatro: ‘La golondrina’

En el Thalia Spanish Theater te espera ‘La golondrina’, que cuenta la historia de Amelia, una profesora de canto y de Ramon, quien desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre recién fallecida. La canción que los unirá es ‘La golondrina’, un tema con un significado especial para él y, al parecer, también para la mujer quien, a pesar de sus reticencias iniciales, accede a ayudar al alumno. La obra que cuenta con las actuaciones de Soledad López y de Josean Ortiz. En 41-17 Greenpoint Ave Sunnyside, Queens a las 4 p.m. Información: http://www.thaliatheatre.org

Lunes 7

El Uptown Restaurant Week

Reúne a toda la familia para salir a probar los platos de más de 30 restaurantes del Alto Manhattan e Inwood que participaran en Uptown Restaurat Week. Esta propuesta culinaria estará vigente desde el 7 al 17 de octubre, de lunes a jueves en horario de 4 p.m. a 9 p.m. La oferta incluye una comida que incluye aperitivo, plato fuerte y postre por un precio fijo de $34.95 por persona. Para más información: http://www.whbid181.org/

Jueves 10

Ritmos cubanos con Melvis Santa

Explora la propuesta musical de la cantante, compositora y pianista Melvis Santa. Santa, quien además es actriz, bailarina y educadora, actuará en el Atrium David Rubenstein del Lincoln Center. La artista incursionó en la escena musical con tan solo 14 años con el colectivo de jazz Sexto Sentido. Santa, nominada al premio Grammy en 2018, estará acompañada por el proyecto musical Ashedí con el que hurgará en la conexión entre su herencia musical afrocubana, el bolero y el jazz. A las 7:30 p.m. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org