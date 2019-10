Los dispositivos antirrobo para tu auto que te ayudarán a dormir tranquilo

Los cinco dispositivos de seguridad mas comunes y efectivos para tu auto

¿Cómo se puede dormir tranquilo sabiendo que el robo de autos está aumentando y que en muchas coacciones ni siquiera los más avanzados sistemas antirrobos integrados en un auto detiene las hábiles mañas de los malhechores?

Con la ayuda de dispositivos externos inteligentes que predicen notifican e incluso detienen a un ladrón de autos.

Pero con tantos dispositivos antirrobo en el mercado es difícil, ¿cómo saber cuál es el mojo para tu auto?

Aquí te compartimos una lista, basada en un reporte de Digital Trends, con los dispositivos que han dado los mejores resultados. Te en cuenta que si bien uno pudiera dar mejores resultados, también puedes hacer una combinación de barios para mejor cuidar tu auto.

Para el volante

Es un bastón ajustable para cualquier tipo de volante que ayuda a evitar que el auto pueda ser conducido, ya que mantiene el volante inmóvil. Quienes usan este bastón lo recomiendan porque proporciona grandes dificultades al ladrón para menear la dirección del vehículo. Su precio puede ir de los $30 hasta los $60. El bastón “The Club” que te mostramos a continuación tiene un precio de $44.99.

Candado para el neumático

Este dispositivo sí cumple con su trabajo, pero no es muy conveniente a la hora de instalar. Aún así, es tan buen dispositivo que la policía los usa para inmovilizar un auto cuando se encuentran mal estacionado. El problema mas grande con este dispositivo es su tamaño: no es fácil que lo traigas contigo para todos loados si no cuentas con una amplia cajuela. El candado “The Club” para neumáticos que te mostramos a continuación tiene un precio de $29.99.

Intercomunicador

Este dispositivo no es considerado un sistema antirrobo del todo, pero resulta ser de gran ayuda para mantener tu auto vigilado. El intercomunicador inalámbrico te permite ver y escuchar lo que ocurre dentro de tu auto, además de que permite emitir mensajes de voz a través de él. Esto ahuyenta a los ladrones que la mayoría de las veces evitan salir en cámara. Sus precios varían en el mercado y usualmente se encuentran en la sección para bebés, ya que son fabricados para ese propósito.

Cortacorriente

Estos dispositivos antirrobos interrumpen el flujo eléctrico a la bomba de gasolina, haciendo que sea imposible arrancar el auto sin encender el interruptor. Procura instalar éste donde no se vea y donde solo tú sepas donde está, para que el ladrón no tenga otra opción más que alejarse.

GPS (Low-jack)

Puedes instalar en tu auto una combinación de sistemas de seguridad para frustrar los intentos de robo, pero la realidad es que si el ladrón se empeña en robar tu auto, nada lo impedirá. Es por eso que este dispositivo de rastreo es uno de los mejores sistemas de protección para tu auto, ya que permite localizarlo donde sea que esté y siempre y cuando los ladrones no lo detecten. Su precio inicial se encuentra por ahí de los $30 y requiere una suscripción mensual.

