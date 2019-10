Las 4 aplicaciones de música más utilizadas por los latinos

Una manera de conectar con las raíces

El acceso a la música pareciera ser que ya no tiene límites. Aunque hace décadas la discusión era otra, hoy día son muchísimas las opciones para acceder a la música de cualquier preferencia. Unas generaciones atrás, la orden del día eran los discos en vinil, luego las caseteras y ya para los años noventa, comienzan los discos compactos. Veinte años luego, todo cambió. Escuchar, descargar y almacenar música ha pasado a ser una tarea muy sencilla que no requiere cargar carpetas, ni estuches ni nada que sea pesado. Los teléfonos inteligentes forman parte de esta evolución y gracias a ellos, miles de personas pueden disfrutar de su música favorita de todos los tiempos desde un mismo aparato.

Si bien dicen que para los gustos existen los colores, lo mismo aplica cuando se trata de escoger la plataforma o aplicación para escuchar música. La mayoría de estas son gratuitas y ofrecen música de muchísimos géneros, idiomas y más. Las versiones gratis tienen su restricciones, pero el servicio básico funciona para las necesidades generales de los usuarios.

Antes quizás era difícil encontrar música auténtica de nuestros países de origen porque usualmente estaban grabadas en discos compactos o caseteras. Sin embargo, los avances en tecnología han sido tan significativos que se puede encontrar música originalmente grabada en los años treinta y cuarenta, en casi todas las plataformas de streaming. Estas son las aplicaciones más utilizadas en los teléfonos inteligentes para escuchar y descargar música actual y de todos los tiempos. Además, dos usuarias cuentan su experiencia y el por qué prefieren estas aplicaciones a la hora de escuchar música.

Spotify: Los pioneros en crear las listas de reproducción temática de los países

Los creadores de Spotify fueron muy astutos al crear las listas de reproducción de acuerdo a los géneros por países. Esto sirvió para que, no tan solo las personas de un país de origen tuviera acceso a su música tradicional, sino que otros usuarios en el mundo pudieran descubrirla. Los curadores de contenido han preparado desde listas que agrupan los éxitos más sonados en Latinoamérica hasta lista de los artistas más populares en cada país latinoamericano. La aplicación de origen sueco cuenta con más de 100 millones de suscriptores.

“Spotify la utilizo cuando quiero más variedad en algún género…y si quiero descubrir nueva música, siento que los playlist son más elaborados. También me da la oportunidad de descubrir un sin número de artistas del género latino mayormente locales. En cuanto a la música tradicional de mi país, la he podido mantener siempre accesible, gracias a los playlist de Bomba y Plena, que son dos de los géneros tradicionales de Puerto Rico. En general, siento que al momento es una de las plataformas más populares y me gusta mucho su diseño; es bien user friendly”- Krystal Pagán, Brooklyn NY, puertorriqueña

Apple Music: Perfecta para los amantes del estilo y diseño de la manzana mordida

Los usuarios de iPhone pueden tenerlo todo desde Apple Music. Aquellas personas que aún conservan las grabaciones de sus discos en la computadora pueden tenerlas en todo momento si las emigran a Apple Music utilizando iTunes. Esta es una herramienta perfecta a para los millenials pues son ellos los que crecieron en los años de las descargas en línea, la compra de discos compactos y utilizaban la computadora como el artefacto para almacenaje y a su vez para disfrutar la música.

A diferencia de Spotify, Apple Music no cuenta con la creación de contenido editorial y de listas de canciones. Sin embargo, cuenta con más de 40 millones de canciones disponibles, superando a Spotify en esta cifra.

“Regularmente cuando descubro algún artista y quiero saber más sobre el/la artista uso Apple Music porque puedo descubrir todos los álbumes desde el inicio y así escuchar y descubrir la evolución del artista”, expresa Krystal Pagán, puertorriqueña que vive en Nueva York.

Pandora: Fue de las primeras aplicaciones de streaming

Cuando los creadores de Pandora dieron paso a su idea de diseñar una plataforma para crear una análisis comprensivo de la música, tenían en mente hacerlo al estilo de la radio. Al momento de su lanzamiento, innovó al ser de las mejores versiones gratuitas con una cartelera extensa de música. Sin embargo, no ha podido resistir a la competencia de otros servicios de streaming. Al momento, los usuarios la siguen utilizando como si fuera una estación de radio, tal y como fue en sus orígenes.

“Me gusta Pandora porque además de ser gratis siento como si tuviera un DJ personal y es quien me busca la música y no tengo que estar buscando. La comparto con mi mamá y tenemos muchas estaciones de música en español y son buenísimas para cuando nos toca limpiar la casa”, dice Karla Rodríguez, ecuatoriana que reside en Nueva York.

Amazon Music: Ideal para las fiestas en familia

Amazon Music es excelente opción para disfrutar de actividades en familia o entre amigos. Resulta que si el usuario cuenta con alguna de las interfaces Echo, el servicio de Alexa es gratuito y los usuarios pueden darle órdenes de qué música tocar o hasta para bajar el volumen. Aunque no cuenta con la misma extensión de canciones que Spotify y Apple Music, tiene los hits más sonados en la música latina y de algunos países latinoamericanos.

“Siempre que hay una fiesta en la casa utilizamos Amazon Music. Alexa ya sabe lo que es un merengue, una salsa y un pasillo, directamente desde Ecuador (risas). La verdad es que me gusta mucho porque no tengo que estar pendiente de ninguna pantalla, solo le pido lo que quiero escuchar o que me busque alguna estación de radio y listo”, agrega Rodríguez.