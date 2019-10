¿Debes comprar una garantía extendida para tu computadora portátil?

Considerar la relación entre el costo y el beneficio de una garantía extendida nunca es fácil, en especial cuando compras computadoras portátiles para tus hijos.

Sasha McGinn Sweeney de Hilton Head, SC, compró recientemente dos modelos nuevos para sus hijos: una MacBook Air para su hijo de 13 años y una Lenovo Yoga para su hijo de 12 años.

“Compramos la garantía extendida en Best Buy para la Lenovo”, dice, “porque tiene una pantalla táctil que se pliega y mi hijo menor no es tan cuidadoso con sus cosas”.

El contrato le costó a Sweeney $189 por 3 años e incluyó un plan de accidentes en caso de que a su hijo se le cayera la computadora y se le dañara.

Sin embargo, según una encuesta reciente de Consumer Reports, los consumidores generalmente se benefician más al ahorrar su dinero, porque los miembros de CR con garantías y contratos de servicio extendidos para computadoras portátiles rara vez los usan para reparaciones.

“Concretamente”, dice Martin Lachter, investigador asociado sénior en el departamento de encuestas de CR, “el costo promedio de una garantía extendida o un contrato de servicio es casi lo mismo que el costo promedio de una sola reparación”.

Análisis de cifras

Los resultados se basan en 36,919 portátiles o PC (que no son Chromebook) propiedad de miembros de CR que compraron un nuevo dispositivo entre 2013 y 2018. Entre los propietarios de las PC que buscaron la cobertura adicional, solo el 15% la usó para pagar las reparaciones.

Para los propietarios de Apple con cobertura adicional, la cifra es solo del 7%.

Esto es lo que realmente indican los números de la encuesta. Para los propietarios de computadoras portátiles, el costo promedio de una reparación pagada por completo fue de $118. Eso es solo $3 más que el costo promedio de la cobertura extendida.

Para los propietarios de computadoras portátiles Apple, la garantía extendida tenía aún menos sentido. El costo promedio de una reparación de bolsillo fue de $165, que es menor que el costo promedio de $177 para un plan AppleCare.

En otras palabras, si no eres propenso a dejar caer tu computadora o tropezarte con ella, es mejor que tomes el dinero que gastarías en una garantía extendida y lo deposites en el banco. Las probabilidades son buenas y tendrás esa suma total, más intereses, en tu cuenta 3 años después.

Para tu tranquilidad, los miembros de CR también pueden consultar la columna de confiabilidad pronosticada en nuestras calificaciones de computadoras portátiles al elegir un nuevo modelo. Esas calificaciones se basan en tasas estimadas de problemas al final del tercer año de propiedad. Por ejemplo, Apple obtiene una excelente calificación de confiabilidad. Las calificaciones para las marcas de PC varían de Buena a Muy buena.

Esta confiabilidad explica por qué Sweeney decidió no comprar AppleCare para la MacBook Air que compró. “No obtuve el AppleCare extendido porque siempre hemos comprado computadoras Apple y nunca hemos tenido ningún problema con ellas”, indica.

Más consejos sobre la garantía extendida

Si aún así estás dispuesto a comprar una cobertura extendida, sigue estos consejos:

Revisa la garantía del fabricante antes de realizar una compra. La ley federal requiere que tengas acceso a la garantía del fabricante antes de decidirte a comprar. Cuando la leas, ten en cuenta cuánto dura la garantía, qué cubre y si la compañía reparará o reemplazará el artículo o te reembolsará el dinero.

Algunos fabricantes reparan un producto después de que la garantía haya finalizado simplemente porque prestan un buen servicio al cliente, por lo que vale la pena contactar a la compañía en caso de que surja un problema. Ten en cuenta que algunas garantías extendidas simplemente duplican la cobertura que ya ofrece el plan del fabricante.

Verifica si ya tienes cobertura extendida a través de una tarjeta de crédito. Muchas compañías de tarjetas de crédito extienden la garantía por un año o más cuando usas su tarjeta para comprar un producto. Si no estás seguro de si tu tarjeta ofrece ese beneficio, llama al servicio al cliente. O utiliza una aplicación como Sift, que te permite saber cuánto tiempo durará la garantía antes de realizar una compra con una tarjeta específica.

Lee la letra pequeña. Es posible que la cobertura de la garantía extendida no sea tan completa como crees. A menudo, tiene muchas exclusiones que hacen que el servicio sea menos útil. Por ejemplo, la cobertura puede no incluir daños accidentales. Y algunas compañías podrían rechazar un reclamo si no sigues sus instrucciones de mantenimiento de rutina, según la Comisión Federal de Comercio.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.