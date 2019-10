Policía que mató a su vecino en Texas: ¿Qué se sabe del misterioso asesinato del testigo?

El testigo de la acusación en el caso de la expolicía de Dallas, Texas, que mató a su vecino fue asesinado a tiros el viernes en la puerta de su casa. El joven de 28 años había testificado 10 días antes en contra de Amber Guyger, que finalmente fue declarada culpable y condenada a 10 años de prisión.

Joshua Brown, que quería mantener un perfil bajo en el caso, fue baleado hasta la muerte dos días después que se dictara sentencia a Guyger por matar a Botham Jean mientras el joven comía helado en su casa. Brown fue víctima de la violencia de las armas a la que siempre tuvo miedo.

Desde el viernes hasta ahora han salido a la luz detalles sobre el asesinato del testigo de la acusación, pero algunos datos claves aún están por esclarecer.

Brown reveló al jurado importante información sobre la noche en la que asesinaron a Botham Jean. El joven de 28 años vivía por aquel entonces al otro lado del pasillo donde se produjeron los hechos. Sin embargo, según CNN, los dos hombres se habían conocido apenas unas horas antes de que la expolicía supuestamente se equivocara de apartamento y entrara en el de Jean en lugar de en el de ella. Una vez dentro, la mujer mató a Jean pensando presuntamente que era un intruso.

La noche del 6 de septiembre de 2018, Brown llegó a su casa prácticamente a la misma hora que Guyger entró al apartamento de Jean. Según su testimonio, Brown estaba al final del pasillo cuando escuchó las voces de dos personas que parecía que se habían encontrado por sorpresa. “Justo después” de los gritos, Brown escuchó disparos.

El joven de 28 años asesinado el viernes relató que, tras los balazos la agente salió del apartamento de Jean hablando por teléfono. Estaba “llorando, explicando qué había pasado, lo que ella pensaba que había pasado, diciendo que había entrado en el apartamento equivocado, testificó Brown. El testigo dijo a la jueza no haber escuchado “¡Alto, policía!”, aunque reconoció que era difícil distinguir las palabras de víctima y victimaria.

Otro de los datos que se conocen de la muerte de Brown es que fue asesinado fuera de su nuevo apartamento, al que se mudó tres meses después de la muerte de Jean. La noche del viernes, un asaltante disparó y mató a Brown en el estacionamiento de los apartamentos Atera, a unas cinco millas de distancia de su antiguo edificio.

Hasta ahora la policía no ha hecho arrestos por la muerte del testigo y los investigadores desconocen el móvil del asesinato, según el jefe de la policía de Dallas, Renee Hall. Las autoridades tampoco han dicho si tiene alguna conexión con su testimonio en el juicio de Guyger.

Por otro lado, también se investiga si el asesinato está relacionado con el tiroteo al que sobrevivió Brown hace un año. Su abogado, S. Lee Merritt, informó de que el joven fue disparado en noviembre de 2018 al salir de un club nocturno.

En aquella ocasión, asegura su familia, quien disparó a Brown lo conocía y había crecido con él. Merrit afirmó que Brown “estaba preocupado porque la persona podría volver y acabar con la tarea” de matarlo. El responsable de esos disparos tampoco está arrestado.

Entre tantas incógnitas por resolver, muchas personas han exigido respuestas en redes sociales. Entre ellas, Elizabeth Warren, candidata demócrata a las elecciones presidenciales 2020.

I’m heartsick for Joshua Brown’s family and friends. He bravely stepped forward and testified to bring some justice for Botham Jean, and peace for his family. We need answers—and Joshua Brown and his family need justice. https://t.co/RKlcPkUalz

Otros candidatos y las congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez también pidieron públicamente que se esclareciera la información.

Just when we caught a glimpse of justice for Botham Jean, much of it feels stolen back with the murder of Joshua Brown, a key witness in the case.

My heart breaks for his family and for everyone touched by this tragedy. We must get to the bottom of this injustice. https://t.co/2ik9EhvSeh

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 6, 2019