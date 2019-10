Tras decirle “Put…” a un árbitro, Miguel Herrera hará campaña contra la homofobia

Como parte de las disculpas que ofreció por expresarse así, el DT prometió que trabajará con América para rechazar el grito homofóbico.

Un día después de que su equipo fuera goleado por Cruz Azul y de declarar al final del partido “No puedo hablar, hablen con el “put… árbitro que viene allá atrás” cuando pasó apresurado por el pasillo en el que la prensa espera declaraciones, el DT americanista se disculpó por expresarse así y dijo que hará campaña junto con las Águilas para erradicar de los estadios el grito homofóbico que podría dejar a México fuera del Mundial.

“No es justificativo lo que pasó ayer, después del partido, fue mi molestia y mi frustración por la expulsión; me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecer una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, por lo que expresé, porque lo ofendí. No son los valores que representa mi vida, mi forma de ser, mi familia y por supuesto al Club América”, dijo en el video que publicó en Twitter, donde expresa sus disculpas.

Una vez hecha la disculpa oficial, el estratega se comprometió a hacer algo más para combatir el grito homofóbico.

“Con el Club América, haremos una campaña para que ese grito homófobico en el futbol lo rechacemos todos, porque no es lo que nosotros expresamos como deportistas ni lo queremos para nuestro país”, finalizó.

Con todo y su disculpa y su promesa de campaña, “El Piojo” podría ser castigado por la comisión disciplinaria con una suspensión de al menos 5 partidos y una sanción económica, pero habrá que esperar un comunicado oficial para saber si eso sucede.