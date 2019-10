Yuliett Torrres sube la temperatura en Instagram con pecaminosa tanga y sostén

View this post on Instagram

Mi gente ya casi nos vamos a cdmx 📺📻🎬 para darles a conocer un poco de las cosas que a mi me han servido para ir alcanzando mis metas, platicarles más de mi vida, cositas que aún no saben y de nuevos proyectos.. Gracias!! 🙏🏻 👉🏻 @nicoprmx por conseguirme los espacios en los medios de comunicación.💋