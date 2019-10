Gobernador de California firmará una ley que limita los aumentos de rentas

Esta nueva ley busca impedir que la tasa de desamparados suba

El gobernador de California dice que firmará una ley el martes que limita los aumentos de renta para algunas personas durante la próxima década a medida que el estado más poblado de la nación lidia con una crisis de vivienda.

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció el lunes que firmará el proyecto de ley el martes en Oakland, un área donde un informe a principios de este año documentó que la tasa de desamparados aumentó en un 43%.

La ley limitaría los aumentos de renta al 5% cada año más la inflación hasta el 1 de enero de 2030. También prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos sin ningún motivo, lo que significa que no pueden expulsar a las personas solo para aumentar la renta. Y aunque la ley no entraría en vigencia hasta el 1 de enero, se aplicaría a los aumentos de alquiler a partir del 15 de marzo de 2019, para evitar que los propietarios aumenten los alquileres justo antes de que se apliquen los límites.

Una vez firmada, California se uniría a Oregon como los únicos estados que aplican un límite al alquiler máximo en todo el estado. Oregon limitó los alquileres al 7% más la inflación a principios de este año.

El límite de renta de California sería notable debido a su escala. El estado tiene 17 millones de inquilinos, y más de la mitad de ellos gastan al menos el 30% de sus ingresos en alquiler, según un análisis legislativo de la propuesta.

Pero la nueva ley de California tiene tantas excepciones que se estima que se aplicará a 8 millones de los 17 millones de inquilinos.

No se aplicaría a las viviendas construidas en los últimos 15 años, una disposición que alentará a los desarrolladores a construir más en un estado que lo necesita de manera desesperada. No se aplica a viviendas unifamiliares, excepto las que pertenecen a corporaciones o fideicomisos de inversión inmobiliaria. No cubre apartamentos tipo dúplex donde el propietario vive en una de las unidades.

Tampoco cubre a las 2 millones de personas en California que ya tienen control de renta, que es un conjunto de limitaciones más restrictivo para los propietarios. La mayoría de las ciudades más grandes del estado, incluidas Los Ángeles, Oakland y San Francisco, tienen algún tipo de control de alquileres. Pero una ley estatal aprobada en 1995 prohíbe cualquier nueva política de control de alquileres desde ese año.

El año pasado, los votantes rechazaron una iniciativa de votación en todo el estado que habría ampliado el control de alquileres en todo el estado. Para la mayoría de los lugares en California, los propietarios pueden aumentar el alquiler en cualquier momento y por cualquier motivo si avisan con anticipación.

La ley tiene como objetivo combatir la crisis de vivienda de California. El estado tiene algunos de los precios de viviendas más caros del país, impulsados en parte por la alta población y el lento ritmo de construcción. El estado promedió 106,000 permisos de construcción para unidades de vivienda en los primeros siete meses de 2019, por debajo de los 127,000 de hace un año.

La propuesta enfrentó una fuerte oposición por parte de los agentes de bienes raíces, quienes argumentaron que la exención de 15 años en nuevas construcciones todavía no era suficiente para evitar que los desarrolladores construyeran nuevas viviendas.

Pero los defensores respondieron que restringir los aumentos de la renta también enfrentaría la crisis de personas sin hogar del estado. Un estudio de 2018 realizado por Zillow encontró áreas en las que más del 32% de la población estaba sobrecargada de rentas “puede esperar un aumento más rápido de la falta de vivienda”.