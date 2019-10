Proponen aplicar impuestos a tacos y elotes en México y surge #ConLosTacosNo

¿Impuestos a los tacos? Me voy a volver vegano ALV.

.

.

.

No, la neta los voy a seguir tragando.

.

.

.

Pero lo haré muuuuuy encabronado y con el riesgo de que la salsa de aguacate me haga daño. Malditos.

— Havuck El Robot (@HavuckElRobot) October 8, 2019