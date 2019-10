El cuerpo de José José nunca estuvo en el ataúd en auditorio de Miami, Florida

Los seguidores del “Príncipe de la canción"acudieron al Dade Country Auditorium porque pensaron que estarían más cerca, pero no...

Las personas que pensaron que estarían más cerca del cuerpo de José José al asistir a la despedida pública en el Dade Country Auditorium, de Miami, Florida, se llevarían una decepción al enterarse que los restos del cantante nunca estuvieron dentro del féretro.

El detalle se conoció a poco más de 24 horas de haberse realizado el homenaje.

Medios nacionales y mexicanos reportaron que fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien reveló lo que algunos catalogan de “engaño”.

Infante, una de las personas que cargó el féretro del “Príncipe de la canción”, expresó en su programa “De primera mano”, este lunes, que notó que el ataúd no pesaba mucho.

Transportan restos de José José a México en avión de la Fuerza Aérea. #Video: Max Aub https://t.co/Q6Wkd3WkiL pic.twitter.com/J0iNkC7VpT — El Universal (@El_Universal_Mx) October 9, 2019

“¿Quieren hablar de exclusivas? El homenaje de ayer en el condado de Miami-Dade, no iba el cuerpo de José José, iba el féretro. Gente que lo cargó comentó ‘pues estaba muy delgadito ya José José porque esto no pesa’, le dijeron ‘no, es que no estaba José José’”.

Supuestamente, el cadáver no fue trasladao al recinto y continuaba en la morgue, porque había una orden de cremación.

“La persona dice: ‘Estaba muy delgadito ya José José, porque esto no pesa’, y le dijeron, “No, es que no estaba José José’”, contó.

“Fue un engaño a todos los Estados Unidos, a todo México, a los fans, porque nunca sacaron a José José de la morgue”, sostivo Infante.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana salió de Miami, a eso de las 6:14 a.m., rumbo a la Ciudad de México al Palacio de Bellas Artes donde se realizará un segundo homenaje.