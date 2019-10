Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Se parte del Desfile de la Hispanidad o goza de una noche de salsa junto a José Alberto ‘El Canario’, Don y Peter Perignon, en el Lehman Center for the Performing Arts

Jueves 10

Aisha Syed Castro en Carnegie Hall

La renombrada violinista Aisha Syed Castro ofrecerá un concierto en el Carnegie Hall de la mano del Dominican Heritage and Culture Society y como parte de su Heritage Tour. Syed Castro, quien debutó profesionalmente a la edad de once años con la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana se graduó en 2013 del Royal College of Music en Londres, donde fue galardonada con la beca completa Soirée d’Or. El Heritage Tour llevará a la artista a recorrer escenarios de la India, Europa y Suramérica, entre otros destinos. A las 8 p.m. Información: http://www.carnegiehall.org

Fiesta culinaria

Prueba platos diversos y cocteles por una buena causa que ayudará a limpiar océanos. Marker’s Market celebrará ‘A Taste of Old New York at Essex Market’, una fiesta culinaria en Essex Market Food Hall en la que podrás degustar comidas y bebidas en 16 quioscos. El evento se realiza en colaboración con United By Blue y comenzará a las 7 p.m., y se extenderá hasta las 10 p.m. En Essex Market, 88 Essex St Precio: $25. Información: http://www.makersmarket.splashthat.com

Viernes 11

Fiesta con Alacranes Musical

Esta noche la puedes consagrar a la música del grupo duranguense Alacranes Musical. La banda, creada en 1995, cuenta con una extensa trayectoria que abarca 13 álbumes de estudio, seis compilaciones, un disco de corridos y un disco en vivo. ‘Por tu amor’, ‘Micaela’, ‘A cambio de que’ y ‘Por amarte’ son solo algunos de los temas más populares del grupo. En Widdi Hall, Brooklyn, a partir de las 8 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Ritmos de Trinidad en Flushing Hall

Flushing Town Hall presentará la agrupación Kobo Town. Previo a la presentación habrá un taller interactivo de Calypso a las 7 PM seguido por un concierto a las 8 PM. Durante este encuentro, los participantes explorarán y cantarán una selección de las canciones más apreciadas en Trinidad. Los boletos cuestan $16, $10 para miembros y estudiantes, y gratis para adolescentes, y se pueden comprar en http://www.flushingtownhall.org o llamando al (718) 463-7700 x222.

Explora un festival de café

Si eres de lo que se rinden ante una taza de café, sentirás que has llegado al paraíso durante la quinta edición del The New York Coffee Festival. El evento, que trae a más de 125 quioscos con las muestras más diversas de café incluirá talleres, conversatorios y demostraciones. A la agenda también se suman: cocteles, música en vivo y arte, entre otros atractivos. En el Metropolitan Pavilion, 125 West 18th Street. Manhattan. Información: http://www.newyorkcoffeefestival.com

Sábado 12

‘El canario’ junto a Don y Peter Perignon

Prepárate para una noche de salsa en la que podrás ver sobre un mismo escenario al cantante José Alberto ‘El canario’ junto al director de orquesta Don Perignon y su hijo, el percusionista Peter Perignon. Don Perignon y La orquesta puertorriqueña han puesto a bailar salsa a los amantes de este género por 35 años. En Lehman Center for the Performing Arts, 250 Bedford Park Boulevard West, a partir de las 8 p.m. Información: http://www.LehmanCenter.org

Noche de merengue con Ruby Pérez

El cantante dominicano Rubby Pérez, conocido como ‘La voz más alta del merengue’, ofrecerá un concierto en la comunidad de El Bronx que no te puedes perder. Pérez tiene un amplio repertorio que incluye temas como ‘Volveré’, ‘Cobarde, cobarde’, ‘Tú vas a volar’ y ‘Enamorado de ella’. En Casa del mar, 1779 Webster Ave, a partir de las 8 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Domingo 13

Desfile de la Hispanidad

Asiste a la edición número 55 del Desfile del Día de la Hispanidad que se llevará a cabo en la Quinta Avenida, partiendo desde la calle 44 hasta la 77. En esta tradición anual participarán un total de 21 países que mostrarán su folklore, música y tradiciones. El desfile discurrirá en Manhattan ante monumentos tan representativos como el Rockefeller Plaza, Central Park o la catedral de San Patricio.

Miércoles 16

Tres noches de flamenco

El Flamenco Vivo Carlota Santana regresa a Le Poisson Rouge con tres noches de actuaciones de tablao en el que la compañía, creada en 1983, reunirá en escena a un elenco internacional de bailarines y músicos. El espectáculo tendrá funciones de miércoles a viernes, en horario de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. En el 158 de Bleecker Street, Manhattan. Información: http://www.lpr.com