Inmigrante recibiría la “green card” en seis meses, pero ICE le ordena irse en cinco

Dos días después de Navidad debe mostrar su boleto de vuelo

Ane Maschiach ha hecho todo lo que oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) le han pedido para obtener la Residencia Permanente, beneficio que está a seis meses de lograr, pero enfrenta un nuevo problema: debe irse del país.

Una orden de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicó a Maschiach que debe dejar los Estados Unidos en cinco meses, luego de 16 años de permanecer en el país, donde dejaría atrás todo lo que ha trabajado durante ese tiempo.

Si no se va, la inmigrante de origen brasileño será arrestada, confío la mujer a la televisora WXYZ, debido a que ingresó al país como indocumentada.

“Ni siquiera se lo he dicho a mi hija porque tiene ocho años… y el pequeño aún no lo comprende. Sabrá cuándo no esté aquí, pero no puedo decírselo”, dijo Maschiach.

Durante cinco años, Machiach –quien vive en Boca Ratón, Florida– ha ido a audiencias con ‘La Migra’ y, dice, que está en el último paso para ser aprobada para su tarjeta de residencia.

“Quiero decir, prácticamente hicimos todo como marca la ley”, dijo el esposo de Ane, Shai Machiach.

La parte más difícil es que Ane dijo que su última solicitud tarda seis meses en procesarse para obtener su “green card”.

“Estamos corriendo contra el tiempo”, dijo.

Dos días después de la Navidad, Machiach deberá acudir a su cita de ICE con un boleto de vuelo a Brasil, así como su pasaporte. Su partida deberá ser en febrero, a un país que apenas conoce.